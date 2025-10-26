♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

Semana de acción, pero también de introspección. Algo que parecía trabado comienza a moverse. En lo laboral, una propuesta te exige madurez y compromiso. En el amor, se enciende la pasión, pero deberás controlar los impulsos. Día clave: jueves. Color: rojo rubí. Número de suerte: 11.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

El Sol en tu signo opuesto activa temas de pareja y sociedades. Semana para definir qué querés mantener y qué soltar. En el trabajo, se consolida un proyecto. En el amor, podrías sentirte más sensible y conectado con tus emociones. Día clave: viernes. Color: verde esmeralda. Número de suerte: 6.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

El universo te pide enfocarte en tu bienestar. Cambios en rutinas o hábitos te ayudarán a recuperar energía. En el amor, una sorpresa podría reavivar el interés por alguien. En lo laboral, se valorará tu creatividad. Día clave: martes. Color: amarillo dorado. Número de suerte: 3.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Semana favorable para el amor, los proyectos personales y las expresiones creativas. Si estás en pareja, la relación entra en una etapa más estable. En lo laboral, nuevos desafíos te impulsan a demostrar tu talento. Día clave: sábado. Color: plata. Número de suerte: 7.

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

La energía escorpiana toca tu zona emocional, y podrías sentirte más sensible o nostálgico. En el amor, viejos recuerdos regresan para cerrar ciclos. En lo laboral, tu liderazgo será clave para resolver tensiones. Día clave: miércoles. Color: naranja cobre. Número de suerte: 9.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

Semana de noticias, conversaciones y decisiones importantes. Tu mente estará ágil, pero evitá sobrepensar. En el amor, una charla sincera aclara malentendidos. En el trabajo, brillás por tu organización. Día clave: lunes. Color: azul marino. Número de suerte: 4.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

Los temas financieros y emocionales estarán en primer plano. Es momento de poner orden en gastos y relaciones. En el amor, se fortalece la confianza si sos honesto con lo que sentís. Día clave: domingo. Color: rosa cuarzo. Número de suerte: 8.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

¡Feliz temporada solar! El universo te empuja a reinventarte. Semana de poder, magnetismo y decisiones que marcan un antes y un después. En el amor, pasión y profundidad. Día clave: viernes. Color: negro con reflejos violeta. Número de suerte: 13.

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

Semana para el descanso, la introspección y la planificación. No tomes decisiones apresuradas: el universo te pide observar. En el amor, la distancia puede acercar los corazones. Día clave: martes. Color: violeta. Número de suerte: 5.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

La Luna nueva te impulsa a proyectar metas a largo plazo. En lo laboral, tus esfuerzos comienzan a dar frutos. En el amor, nuevas amistades o contactos despiertan tu interés. Día clave: sábado. Color: gris perla. Número de suerte: 10.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

Semana de protagonismo profesional: podrían reconocerte o proponerte algo importante. En el amor, necesitás más espacio personal para ordenar emociones. Confía en tu visión. Día clave: jueves. Color: turquesa. Número de suerte: 22.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Semana de expansión interior. Sentirás ganas de aprender, viajar o cambiar de entorno. En el amor, una conexión espiritual se fortalece. Dejá que la vida te sorprenda. Día clave: domingo. Color: celeste agua. Número de suerte: 12.

Con información de Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR