♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

Semana de dinamismo y acción. Nuevos proyectos laborales o de estudios te motivarán, aunque deberás controlar la impaciencia. En el amor, un encuentro inesperado podría sorprenderte.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

La semana se centra en tu seguridad emocional y económica. Organizar finanzas será clave. Un vínculo familiar demandará tu atención y cariño. Días ideales para redecorar o mejorar tu hogar.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

Comunicación al máximo: reuniones, viajes cortos y charlas importantes abrirán nuevas puertas. La semana es propicia para estudiar, escribir o negociar. En lo afectivo, la sinceridad será tu aliada.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Tus recursos y talentos se activan, y es momento de valorar lo que sabes hacer. Habrá oportunidad de mejorar ingresos o encontrar un trabajo alternativo. En el amor, tu ternura conquistará.

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

El Sol y la Luna impulsan tu brillo personal: confianza, magnetismo y energía en alza. Una decisión clave en lo laboral marcará la semana. En el amor, serás protagonista absoluto.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

Semana de introspección y limpieza emocional. Podrás soltar cargas del pasado y prepararte para un ciclo nuevo. Tu intuición se agudiza y será una guía confiable. Cuida tu descanso.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

Tu vida social se potencia: encuentros, reuniones y proyectos grupales ocuparán gran parte de la semana. En el amor, un vínculo puede nacer de la amistad. Colaborar con otros traerá beneficios.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

Éxitos profesionales en camino. Tu esfuerzo empieza a ser reconocido y podrías recibir una propuesta interesante. Semana intensa: equilibrar lo laboral y lo personal será fundamental.

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

Un aire de expansión te rodea: estudios, viajes o proyectos de crecimiento personal se activan. La motivación estará a tope. En el amor, las relaciones a distancia o nuevas aventuras estarán en juego.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Semana transformadora: lo que parecía oculto saldrá a la luz. Tus vínculos íntimos se intensifican y habrá chances de resolver temas financieros compartidos. Una nueva etapa se acerca.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

Las relaciones serán protagonistas: pareja, socios o amigos clave estarán en el centro de tu atención. La semana es ideal para llegar a acuerdos o iniciar proyectos en colaboración.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Tu salud y rutina necesitarán ajustes. Será una semana para cuidar el cuerpo, organizar el trabajo y poner orden en el día a día. Pequeños cambios darán grandes resultados en tu bienestar.

