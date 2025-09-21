♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

Semana de movimiento y desafíos. En lo laboral, se abren oportunidades si actuás con rapidez. En el amor, conviene escuchar más. Fin de semana ideal para descansar y recargar energía.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

Los primeros días piden concentración en lo económico: ordená cuentas y evitá gastos excesivos. Hacia el viernes, la energía mejora con encuentros sociales y familiares.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

La semana arranca con mucha actividad en comunicaciones y contactos. Atrevete a expresar ideas nuevas. El fin de semana trae planes divertidos y sorpresas.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Tus emociones estarán más intensas. Días clave para resolver asuntos familiares o del hogar. Hacia el fin de semana, la armonía regresa y te sentís más acompañado.

El horóscopo para el sábado 13 de marzo de 2021

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

Semana de brillo y protagonismo: podés destacarte en lo laboral o académico. En el amor, se pide paciencia para evitar choques. Domingo ideal para reencontrarte con amigos.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

Los días traen orden y claridad mental. Buen momento para iniciar rutinas nuevas y resolver trámites. A mitad de semana podés recibir una noticia económica positiva.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

Tu costado social estará en primer plano. Semana para acuerdos, charlas y posibles reconciliaciones. Fin de semana con energía favorable para disfrutar del amor.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

Sentirás intensidad en tus vínculos. Evitá celos o discusiones innecesarias. En lo laboral, tu intuición te guía hacia decisiones acertadas. El domingo trae paz interior.

El horóscopo para el martes 6 de abril de 2021

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

La semana te empuja a nuevos planes y aprendizajes. Buen momento para estudiar, viajar o conectarte con otras culturas. Energía alta para actividades deportivas o sociales.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Tu perseverancia rinde frutos: logros en lo económico o académico. En lo personal, alguien cercano busca tu apoyo. El fin de semana será ideal para planear metas a futuro.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

La creatividad marca la semana: ideas nuevas y originales surgen en lo laboral. En lo afectivo, la comunicación será clave para aclarar malentendidos. Fin de semana con mucha vida social.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Tu sensibilidad estará elevada y te dará inspiración. Semana favorable para proyectos artísticos o espirituales. En lo económico, cuidá los detalles. El domingo trae calma y conexión emocional.