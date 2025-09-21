Horóscopo semanal del lunes 22 al domingo 28 de septiembre 2025
Estas son las predicciones para los próximos días.
♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4
Semana de movimiento y desafíos. En lo laboral, se abren oportunidades si actuás con rapidez. En el amor, conviene escuchar más. Fin de semana ideal para descansar y recargar energía.
♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5
Los primeros días piden concentración en lo económico: ordená cuentas y evitá gastos excesivos. Hacia el viernes, la energía mejora con encuentros sociales y familiares.
♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6
La semana arranca con mucha actividad en comunicaciones y contactos. Atrevete a expresar ideas nuevas. El fin de semana trae planes divertidos y sorpresas.
♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7
Tus emociones estarán más intensas. Días clave para resolver asuntos familiares o del hogar. Hacia el fin de semana, la armonía regresa y te sentís más acompañado.
♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08
Semana de brillo y protagonismo: podés destacarte en lo laboral o académico. En el amor, se pide paciencia para evitar choques. Domingo ideal para reencontrarte con amigos.
♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9
Los días traen orden y claridad mental. Buen momento para iniciar rutinas nuevas y resolver trámites. A mitad de semana podés recibir una noticia económica positiva.
♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10
Tu costado social estará en primer plano. Semana para acuerdos, charlas y posibles reconciliaciones. Fin de semana con energía favorable para disfrutar del amor.
♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11
Sentirás intensidad en tus vínculos. Evitá celos o discusiones innecesarias. En lo laboral, tu intuición te guía hacia decisiones acertadas. El domingo trae paz interior.
♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12
La semana te empuja a nuevos planes y aprendizajes. Buen momento para estudiar, viajar o conectarte con otras culturas. Energía alta para actividades deportivas o sociales.
♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01
Tu perseverancia rinde frutos: logros en lo económico o académico. En lo personal, alguien cercano busca tu apoyo. El fin de semana será ideal para planear metas a futuro.
♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2
La creatividad marca la semana: ideas nuevas y originales surgen en lo laboral. En lo afectivo, la comunicación será clave para aclarar malentendidos. Fin de semana con mucha vida social.
♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3
Tu sensibilidad estará elevada y te dará inspiración. Semana favorable para proyectos artísticos o espirituales. En lo económico, cuidá los detalles. El domingo trae calma y conexión emocional.