Horóscopo semanal del lunes 20 al domingo 26 de octubre 2025
Estas son las predicciones para los próximos días.
♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4
Semana de decisiones clave. En lo laboral, llega una oportunidad que puede cambiar el rumbo de tus planes. En el amor, más claridad y menos impulsividad. Fin de semana con buena energía social.
♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5
La semana arranca con temas económicos en primer plano: llega un ingreso o solución que esperabas. En pareja, estabilidad; si estás solo, alguien empieza a interesarte más de lo que pensabas.
♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6
Días de mucho movimiento. En lo laboral o académico, nuevas ideas traen resultados rápidos. Evitá distracciones sentimentales: enfocarte en tus metas te dará más satisfacción.
♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7
Semana emocionalmente intensa. Vas a sentir la necesidad de cerrar temas pendientes del pasado. En lo profesional, reconocen tu esfuerzo. El fin de semana promete encuentros cálidos.
♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08
El foco estará en tu imagen y tus vínculos. Buen momento para mostrar lo que sabés y brillar. En el amor, algo se renueva: puede ser una reconciliación o un nuevo inicio.
♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9
Semana de orden, planificación y logros concretos. En el amor, evitá analizarlo todo: dejate llevar un poco más. Fin de semana ideal para descansar o disfrutar de la naturaleza.
♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10
Tu temporada sigue dándote impulso y confianza. Todo lo que empieces ahora tiene proyección a largo plazo. En lo sentimental, te animás a expresar lo que sentís sin miedo.
♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11
Tu energía se renueva. Etapa de transformaciones personales y decisiones fuertes. En lo emocional, se enciende la pasión. Atención con los gastos impulsivos.
♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12
Semana positiva y con muchas oportunidades. Podrías concretar algo que venías esperando. En el amor, la comunicación mejora y te sentís más comprendido.
♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01
Tu disciplina te posiciona bien ante superiores o socios. En lo personal, llega un momento de madurez emocional. Fin de semana con reencuentros valiosos.
♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2
Semana de cambios y nuevas ideas. Se abren puertas en lo laboral o académico. En el amor, alguien te sorprende con un gesto que no esperabas.
♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3
La intuición guía cada paso que das. Es un buen momento para cerrar un ciclo y empezar otro con más claridad. Fin de semana de calma, conexión y afecto genuino.