♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

Semana de avances, pero con necesidad de organización. Amor: diálogo que aclara malentendidos. Trabajo: oportunidad de mostrar liderazgo. Salud: controlá el estrés.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

Momento de estabilidad y concreción de metas. Amor: mayor compromiso. Trabajo: logros económicos. Salud: descansá más horas.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

La creatividad será clave para resolver problemas. Amor: reencuentro positivo. Trabajo: ideas frescas y productivas. Salud: cuidá la alimentación.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Semana para priorizar la vida personal. Amor: conexión más profunda. Trabajo: evitá sobrecarga. Salud: más ejercicio suave.

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

Recibís reconocimiento por tu esfuerzo. Amor: momento de pasión. Trabajo: nuevos desafíos. Salud: moderá excesos.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

La creatividad será clave para resolver problemas. Amor: reencuentro positivo. Trabajo: ideas frescas y productivas. Salud: cuidá la alimentación.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

Armonía en relaciones y mejoras económicas. Amor: momentos románticos. Trabajo: acuerdos favorables. Salud: más tiempo al aire libre.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

La intuición será tu mejor guía. Amor: superás viejos rencores. Trabajo: concreción de objetivos. Salud: chequeo preventivo.

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

Semana de expansión y oportunidades. Amor: aventura compartida. Trabajo: propuestas que entusiasman. Salud: actividad física regular.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Resultados positivos tras tu constancia. Amor: más momentos juntos. Trabajo: estabilidad financiera. Salud: cuidá tu columna.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

Llegan cambios inesperados que favorecen. Amor: conexión emocional fuerte. Trabajo: proyecto innovador. Salud: relajación y meditación.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Inspiración y empatía marcan la semana. Amor: vínculos más sólidos. Trabajo: colaboración exitosa. Salud: equilibrio emocional.

