Horóscopo semanal del lunes 15 al domingo 21 de septiembre 2025
Estas son las predicciones para los próximos días.
♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4
La semana empieza con mucha energía, ideal para tomar decisiones laborales o académicas. A mitad de semana podrías sentir cierta presión, pero el fin de semana te devuelve entusiasmo y momentos de diversión.
♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5
Los primeros días se destacan por la estabilidad y la necesidad de ordenar lo financiero. Hacia el jueves y viernes, buscá momentos de calma para evitar discusiones. El domingo será ideal para compartir con tu familia.
♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6
Semana de mucha comunicación: reuniones, charlas y nuevas conexiones. Desde el miércoles puede surgir una propuesta interesante. El sábado, la vida social gana protagonismo.
♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7
Arrancás con sensibilidad a flor de piel. Hacia el jueves, tu intuición te guiará en una decisión importante. El domingo se presenta con energía positiva para el hogar y los afectos.
♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08
La semana te da protagonismo: tu esfuerzo comienza a ser reconocido. Martes y miércoles serán días de brillo personal. El fin de semana, el amor y la pasión estarán en primer plano.
♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9
♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10
El inicio de semana te encuentra en búsqueda de equilibrio. El miércoles y jueves podrían traer encuentros agradables. El domingo se perfila ideal para el romance y el disfrute personal.
♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11
Semana intensa: tu magnetismo atraerá oportunidades, sobre todo a mitad de semana. El sábado promete ser de emociones fuertes, pero también de logros personales.
♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12
El lunes arranca con entusiasmo y planes. Hacia el jueves, podrías sentir necesidad de mayor libertad. El fin de semana se abre con propuestas divertidas y movimiento.
♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01
Arrancás la semana con foco en lo laboral. Martes y miércoles pueden traer reconocimientos. El domingo, la energía te lleva a ordenar y planificar tus proyectos a futuro.
♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2
Semana creativa y de nuevas ideas. El miércoles será un día clave para expresar tu originalidad. Hacia el fin de semana, la vida social se activa y te llena de motivación.
♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3
Tu sensibilidad se potencia: el lunes y martes serán días de introspección. El jueves puede llegar una charla reveladora. El domingo es ideal para el descanso y la conexión espiritual.