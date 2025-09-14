♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

La semana empieza con mucha energía, ideal para tomar decisiones laborales o académicas. A mitad de semana podrías sentir cierta presión, pero el fin de semana te devuelve entusiasmo y momentos de diversión.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

Los primeros días se destacan por la estabilidad y la necesidad de ordenar lo financiero. Hacia el jueves y viernes, buscá momentos de calma para evitar discusiones. El domingo será ideal para compartir con tu familia.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

Semana de mucha comunicación: reuniones, charlas y nuevas conexiones. Desde el miércoles puede surgir una propuesta interesante. El sábado, la vida social gana protagonismo.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Arrancás con sensibilidad a flor de piel. Hacia el jueves, tu intuición te guiará en una decisión importante. El domingo se presenta con energía positiva para el hogar y los afectos.

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

La semana te da protagonismo: tu esfuerzo comienza a ser reconocido. Martes y miércoles serán días de brillo personal. El fin de semana, el amor y la pasión estarán en primer plano.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

El inicio de semana te encuentra en búsqueda de equilibrio. El miércoles y jueves podrían traer encuentros agradables. El domingo se perfila ideal para el romance y el disfrute personal.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

Semana intensa: tu magnetismo atraerá oportunidades, sobre todo a mitad de semana. El sábado promete ser de emociones fuertes, pero también de logros personales.

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

El lunes arranca con entusiasmo y planes. Hacia el jueves, podrías sentir necesidad de mayor libertad. El fin de semana se abre con propuestas divertidas y movimiento.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Arrancás la semana con foco en lo laboral. Martes y miércoles pueden traer reconocimientos. El domingo, la energía te lleva a ordenar y planificar tus proyectos a futuro.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

Semana creativa y de nuevas ideas. El miércoles será un día clave para expresar tu originalidad. Hacia el fin de semana, la vida social se activa y te llena de motivación.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Tu sensibilidad se potencia: el lunes y martes serán días de introspección. El jueves puede llegar una charla reveladora. El domingo es ideal para el descanso y la conexión espiritual.