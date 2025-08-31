♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

La semana arranca con mucha energía, ideal para iniciar proyectos o darle forma a una idea que venís postergando. En el trabajo vas a sentir que todo se mueve rápido y necesitarás tomar decisiones concretas. En lo sentimental, la pasión se enciende, pero deberás cuidar las palabras para no generar choques innecesarios. El fin de semana será un buen momento para reencontrarte con amigos.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

Te espera una semana de introspección y revisión de tus metas. La economía estará en el centro de tus preocupaciones: será importante organizar gastos y evaluar inversiones. En el amor, las relaciones estables se fortalecen, mientras que quienes estén solteros podrían recibir una propuesta inesperada. El domingo será propicio para disfrutar de la naturaleza y recargar energía.

Horóscopo semanal del lunes 25 al domingo 31 de agosto 2025

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

Semana de gran actividad social: conversaciones, reuniones y hasta encuentros casuales que pueden abrir nuevas oportunidades. En el trabajo, tu creatividad estará en alza y eso llamará la atención de personas influyentes. En lo personal, puede que te cueste concentrarte, por eso será clave que organices bien tus tiempos. El fin de semana promete diversión y movimiento.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Los temas familiares y emocionales serán protagonistas. Podrían surgir conversaciones pendientes con personas cercanas que te darán claridad. En el trabajo, será una semana para mantener un perfil bajo y no involucrarte en conflictos. En lo sentimental, hay espacio para fortalecer vínculos y abrir el corazón. El fin de semana pedirá descanso y autocuidado.

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

Tu magnetismo estará al máximo y eso te permitirá destacarte en cualquier ámbito. Semana favorable para presentaciones, entrevistas o actividades que requieran liderazgo. En el amor, la energía es intensa y apasionada, pero será clave mantener la paciencia. El jueves o viernes podrían surgir noticias positivas vinculadas a un objetivo personal.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

Momento ideal para organizar tu rutina, mejorar hábitos y enfocarte en tu bienestar físico y mental. En lo laboral, los detalles serán clave: tu capacidad de análisis será muy valorada. En el amor, podrías sentirte más reservado, pero hacia el fin de semana te animarás a abrirte. Días propicios para planificar el futuro y poner orden en tu vida cotidiana.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

La búsqueda de equilibrio marcará la semana. Podrías sentirte en el medio de tensiones ajenas, pero tu diplomacia será la clave para armonizar las situaciones. En lo sentimental, el fin de semana traerá momentos románticos y de conexión especial. Será importante que no descuides tu salud: prestá atención al descanso y la alimentación.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

Semana de intensidad emocional. En el trabajo podrían surgir tensiones o desafíos que te exigirán estar firme y confiado. Tu intuición será tu mejor aliada para resolver problemas. En lo sentimental, podrían aparecer celos o situaciones ocultas que salgan a la luz. El fin de semana traerá alivio con noticias positivas y mayor tranquilidad emocional.

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

La energía te impulsa a buscar movimiento y aventura. Semana favorable para planificar viajes cortos, cursos o actividades nuevas que expandan tu horizonte. En lo laboral, tu entusiasmo será bien recibido y podría abrirte puertas importantes. En el amor, la comunicación será clave: cuidá la ansiedad para no apresurar los tiempos.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Semana enfocada en la economía y la estabilidad. Es momento de analizar ingresos y gastos, así como de planificar a largo plazo. En el trabajo podrías recibir una propuesta interesante, pero que exigirá compromiso extra. En el amor, las relaciones se vuelven más profundas y estables. El fin de semana será ideal para conectarte con lo simple y disfrutar de pequeños placeres.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

La creatividad y las ideas innovadoras serán protagonistas. Semana favorable para proyectos en grupo o actividades artísticas. En el trabajo, tu originalidad te hará destacar, aunque tendrás que aprender a negociar con posturas más tradicionales. En lo sentimental, la comunicación sincera traerá alivio. El domingo será ideal para reencontrarte con amistades.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Semana de introspección y conexión espiritual. Es momento de cuidar tu energía y evitar entornos conflictivos. En lo laboral, podrías sentir cierto cansancio, pero hacia el final de la semana recuperás motivación con una buena noticia. En el amor, las emociones se intensifican y habrá oportunidades de acercamiento profundo. El fin de semana será perfecto para meditar, descansar y recargar fuerzas.