Éstas son las predicciones para el viernes 3 de Noviembre de 2023

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Jornada con ansias de renovarse. Se avecina una nueva posibilidad para lograr ganancias materiales. Se integran a un grupo que podría favorecer su capacidad de integración. Alegría a pesar de cierta sensación de soledad. Todo lo que se comparte alivia nuestras tensiones, intercambiar experiencias, aliviana.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se plantean buscar una mejora en sus ingresos. La libertad de elegir el futuro laboral está en sus manos, piensen bien lo que quieren y pueden hacer. Un estado emotivo completo al reencontrarse con alguien a quien quieren a través de llamado inesperado. Nunca perder las esperanzas es base en la vida toda.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No deberían apresurarse en dar respuestas en este día dubitativo. La habilidad deberían utilizarla frente a conversación que surge en su trabajo con persona de alto rango. No siempre lo que sentimos es correspondido eviten sufrir por algo que terminó. Aprendemos de los dolores también, aunque cueste admitirlos.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Saber que a veces esperar lo que pretendemos no es la mejor opción. Traten de no tener demasiadas expectativas con algo que supuestamente les habían prometido. A veces la gente promete cosas con las que luego no puede cumplir. Comprensión y paso siguiente en la vida. Se sujetan a un sentimiento, revean.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Novedades financieras en este día que puede ser diferente. No teman, hay un sueño que sienten como lejano que en realidad está más cerca de cumplirse que de esfumarse. Su espíritu de renovación los hará surgir de una pena vieja. Darnos nuestro lugar en el mundo es sentir el derecho de ser correspondidos en el amor como una de las principales cosas por lograr.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La orientación de sus pensamientos está hacia la perfección en el campo profesional. La idea es buena siempre y cuando disfrutemos con ella y no que sea una obsesión. En la vida debemos jugar y divertirnos también, alimento del espíritu sentirnos niños también. La libertad y todo lo que implica es algo que nos lleva tiempo aprender a asumir.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Meditar antes de generar polémica. En su intimidad saben ustedes que los logros por su encanto libriano son habituales. El punto es no pretender adquirir todo lo que se nos cruza en el camino. Liberan en ustedes un antiguo miedo. La ambición es positiva, sobre todo sabiendo su significado correcto en el diccionario.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Inquietud por respuestas por papeles o acuerdos que no llegan. Tranquilícense. Ajusten ciertas cuestiones en el plano económico. Sus proyectos están bien encaminados y seguirán así si miden sus gastos. Una especial invitación los hará sentirse agasajado. Darle el tiempo necesario a las cosas para que se acomoden.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día con calma e incentivo laboral. La novedad del día rondará en las cuestiones familiares que tienden a solucionarse sorpresivamente. Un llamado importante les hace cambiar la agenda del día. Superación de situaciones del pasado. Saber que todo llega y que llega lo más conveniente para nuestro aprendizaje.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Ansias y nervios que deberá tratar de manejar. Se acomoda en una situación nueva en su área laboral. Trate de resistir ciertas presiones porque son pasajeras y no difíciles de sobrellevar. Un estado de enamoramiento podría estar generándose en usted. No negar en nosotros la posibilidad de amar, es muy importante.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Se resuelve un tema en el trabajo. Un espacio al relax deberán buscar en el día para poder aflojar sus tensiones. El punto no es dónde estamos sino cómo. Sus sensaciones son intensas con respecto a esa persona en la que piensan. Darse cuenta y respetar lo que nos pasa para poder asumirlo y buscar respuestas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Noticia familiar que alivia la jornada. Apertura en el área de las actividades. Logran concretar entrevistas que les prometerían un verdadero crecimiento. Sepan demostrar sin temor sus talentos. Llamados que no esperaban por parte de familiares. Estar preparados para cuando se nos da algo que esperamos.