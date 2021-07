Éstas son las predicciones para el viernes 9 de julio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sin alteraciones la jornada se desarrolla con tranquilidad y con buenas nuevas en el plano afectivo. Hay familiares con noticias alentadoras que completan el correr de las horas. Acordarse arianos que no es sano fumar.



Momento: de color lavanda.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Nueva situación emocional para los taurinos. Hay asuntos del corazón que quizás al no haber sido resueltos, devuelvan sensaciones que les servirían para no volver a cometer errores que les dolieron. Amplitud y margen mental.



Momento: de color nieve.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Buena aspectación para todos aquellos geminianos que tengan entrevistas laborales o exámenes o cualquier situación en la que deban demostrar sus capacidades. El amor llegaría a tener cambios que los generará mucha alegría. Compromiso.



Momento: de color rosado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Ciertas vicisitudes que se darían lugar en el campo de las actividades. Quizás algunos inconvenientes con personas de su entorno laboral. El punto hoy sería tratar de no colaborar con el conflicto de manera negativa. Paciencia.



Momento: de color manteca.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Sin inconvenientes, la jornada para los leoninos sería bastante tranquila, con llamados que les darían aliento a seguir adelante en determinados proyectos que tienen pensados. No se nieguen a dialogar, podrían lograr soluciones en las parejas.



Momento: de color magenta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No se violenten al recibir contestaciones que no son las ideales. No siempre todos estamos de buen humor, o equilibrados como para no cometer un exabrupto con otro. No juzgar, sí tratar de comprender y congeniar o armonizar.



Momento: de color zinc.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Buena jornada con mucha lucidez, a flor de piel las capacidades de estos nativos agradables y simpáticos. No es difícil poder ordenarse en lo económico gastadores librianos, traten de focalizar su energía en cosas más sustanciales que enriquezcan el espíritu.



Momento: de color verde bosque.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Los escorpiones con excesiva energía que deberán controlar para no tener actitudes que quizás molesten al otro. A veces somos malinterpretados, lo que importa es saber medir lo que se dice y cómo se dice y poder destacar los buenos sentimientos.



Momento: de color azul ultramar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los sagitarianos con algo de cansancio quizás hoy deban buscar posibilidades de poder distenderse. Traten de no ahuyentar la necesidad de poder relajar las mentes y los cuerpos. Preocupación financiera que debieran poder manejar. Todo pasa.



Momento: de color amarillo oro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Hay posibilidad positiva en conversaciones, entrevistas o exámenes. Logran consolidarse en su área laboral y pueden proyectarse a futuro para poder mudarse o mejorar la situación. Todo llega, eso hay que saberlo e internalizarlo.



Momento: de color azul Francia.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Linda jornada para los acuarianos. Mucha creatividad que aplicarán en el área de sus actividades. No desistan de sentarse a escuchar a los suyos La ocupación de los suyos es importante y ayuda a rubricar mejor los vínculos afectivos, robustecerlos.



Momento: de color dorado.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos este día es muy apto para mover papeles, hacer llamados importantes y para firmas esperadas. El corazón de estos nativos tan seductores tendrá una jornada muy apetecible y aprovechable para disfrutar y compartir.



Momento: de color marrón cobrizo.