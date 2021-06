Éstas son las predicciones para el viernes 4 de junio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sentirán preocupación por problemas que competen a la familia. Sin embargo sería un día en el que se presentaría otro panorama que iluminaría de golpe la jornada. El ámbito laboral con quietud pero con futuro prometedor. No desesperen.



Momento: de color turquesa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



El valor de la palabra es importante y es válido para todos los tiempos. No sientan que serán defraudados por aquellos que les dieron su palabra respecto al plano financiero. El amor en este viernes romántico les trae una velada muy atractiva en casa.



Momento: de color uva.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos esquiven pensar exageradamente en las cosas que están pasando en el mundo. Concéntrense el pensamiento en que va a tener un fin y que todo habrá pasado. No teman y busquen en cada día la mejor parte que les pueda ofrecer.



Momento: de color fucsia.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos día óptimo para conectarse con la gran intuición natural que poseen. Apliquen en las dudas que están teniendo sobre sus parejas para hacer los planteos respetuosos que sientan que deban hacer. No sumen preocupaciones innecesarias.



Momento: de color miel.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Si sienten que han sido traicionados por personas del entorno laboral, aprovechen el don de gente que poseen y procedan de la mejor manera. Comprueben y saquen conclusiones. Enemistarse no es necesario, sólo poner distancia con quienes no son correctos.



Momento: de color amarillo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos si piensan que las cosas no están saliendo como esperaban en el plano financiero tomen el tiempo necesario para poner las cosas en claro y en orden. El amor va a ser el bálsamo del día.



Momento: de color violeta.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos viernes muy venusino que les trae ansias de estar felices en el plano familiar y de la vida en pareja. Aquellos que no la tengan podrán tener conversaciones o escribirse con personas que les interesan. El balance financiero está mejorando.



Momento: de color rosa.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos sentirán el cansancio mental acumulado de la semana. Este viernes les ofrece poder relajarse y activar los sentidos que les darían distracción y atenuación. Son tiempos distintos que nos toca vivir a todos. Buscar la tranquilidad sería el objetivo sano.



Momento: de color lila.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos viernes creativo con mucha inspiración para poder empezar a proponerse proyectos de emprendimientos nuevos. Sensación de soledad para algunos con ganas de poder tener una pareja. Tengan paciencia, el Universo no defrauda.



Momento: de color plata.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sensación de hastío en el plano de las actividades. Son momentos para tratar de cambiar los modos de pensar o concebir las cosas. Cabritas busquen en la simpleza la posibilidad de lograr sonreír mucho, hagan de cada vivencia la suma necesaria de la experiencia.



Momento: de color amatista.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos sienten la jornada positiva por noticias alentadoras o prometedoras en el área de las actividades. No siempre las cosas son al tiempo que queremos pero asumir que son posibles de plasmarse en la realidad ayuda a sostenerse de buen ánimo.



Momento: de color azul Francia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Ocúpense de sus cosas primordiales, no se hagan problema por comentarios que les lleguen o malas respuestas que reciban. Considerar que a veces los ánimos nos hacen proceder mal, busquen la mejor parte de las personas que conocen. Liberación.



Momento: de color blanco.