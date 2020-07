Éstas son las predicciones para el viernes 3 de julio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Noticia confortadora que aquietará los nervios y la ansiedad que les provoca la situación financiera. No olvidar que el mundo está de manera homogénea en problemas debiera hacernos ver los problemas propios con mayor tranquilidad. Hoy respiran y gozan.



Momento: de color magenta.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Darle valor al tiempo, a las horas que tenemos por vivir en el día y ponerles el mayor adorno de alegría que podamos. El futuro será mejor sin duda, hoy valoren cada buena cosa que les pasa y aprécienlas. Amor llegando a buen término y con energía equilibrada.



Momento: de color celeste.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los sentimientos de venganza son muy negativos y afectan sobre todo la propia energía. La fantasía en la mente podría poner condimentos sin sentido, apelen a decir y no a suponer. Las finanzas con mejoría en vista, de a poco las cosas se acomodan.



Momento: de color verde oscuro.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos no se tienten en realizar compras superfluas Los gastos extras a veces son mayores a los necesarios. Quizás alguna sensación de angustia provocada por pensar y sensibilizase ante los problemas. Siempre es mejor ver las buenas cosas que nos pasan.



Momento: de color púrpura.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Atención leoninos, no sería hoy el día ideal para tomar decisiones respecto al dinero. Es mejor esperar y cerciorarse de todos los detalles que sean necesarios. Día más emocional que intelectual, aprovechen para mejorar los vínculos afectivos.

Momento: de color aguamarina.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día para comunicación y entendimiento. Hagan los llamados necesarios y golpeen las puertas que necesiten golpear. Serán escuchados y sentirán que las cosas avanzan. En el hogar todo en mejoría con inclinación a conservar la armonía.



Momento: de color manzana roja.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Las palabras que hoy pronuncien librianos serán de vital importancia en las tratativas de resolución de los problemas. Tensión innecesaria, las cosas salen bien. Tómense el buen rato para disfrutar del presente, así como se está, olvidando problemas.



Momento: de color coral.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Presten atención escorpianos en los gastos que están realizando, hagan cuentas, pasen en limpio y organicen mejor. Si hay dudas en el amor, es mejor plantearlas, aunque lo que se siente no amerita dudas sino quizás enojos o reproches, evalúen.



Momento: de color violeta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Busquen conectarse con todo lo positivo que les pasa y verán cómo disminuyen las tensiones. No dejen de interesarse en realizar alguna tarea artística o continuarla si ya la tienen. Inspiración jupiteariana en este jueves que rige su regente.



Momento: de color luz blanca.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sentirán energías nuevas que quizás los sorprendan. Soportarán mejor las vicisitudes de la jornada y las resolverán antes de lo esperado. El amor muy conjugado en una paleta de colores especial que los hará pasar momentos especiales.



Momento: de color vino.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos con tiempo para sentarse a dialogar con la familia. Hoy es un día inspirado en reavivar los vínculos amorosos y familiares. Valoración y unión reafirmada. Convincente propuesta de alguien del entorno que podría tentarlo en realizar un emprendimiento.



Momento: de color lavanda.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos no pretendan convencer con sus ideas a todos. Las diferencias en las convicciones son importantes y necesarias. Abran su óptica y escuchen. La pregunta interna de hasta cuándo esa soledad respecto al plano sentimental. Sientan que están preparados para amar.



Momento: de color té verde.