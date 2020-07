Éstas son las predicciones para el viernes 24 de julio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



No siempre estamos listos para afrontar el día a día con las rutinas e inconvenientes que tenemos o que surgen. Lo más sano es hacer lo que se pueda sin caer en la dejadez. Cada cosa puede ser lograda, dense el tiempo que necesiten. Apoyo sentimental.



Momento: de color blanco.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Les señalan errores en el plano de las actividades. No tomen a mal las sugerencias cuando son positivas. Las dudas en el amor siempre plantean algo. Hagan un análisis introspectivo y revisen cuáles son las cosas que les están molestando o que quieren.



Momento: de color café.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Viernes armónico geminianos como para recibir las buenas noticias que podrían llegar en el campo laboral. Si hay propuestas deberían aceptarlas, no olviden observar lo que vive el mundo entero. Paz interior y alegrías compartidas en charlas y llamados.



Momento: de color turquesa.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



No sería una jornada difícil cancerianos si apelan a su inteligencia poniendo un condimento práctico a los ensoñados deseos que contradicen en algo la realidad afectiva. Verán que las cosas van tomando su rumbo en las finanzas.



Momento: de color azul profundo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos las visiones a futuro podrían empañarse por ser demasiado ambiciosas. En estos tiempos hay que buscar el equilibrio interno en relación a lo externo y en ese punto lógico posicionarse. Viernes para tener una buena y tranquila noche.



Momento: de color vainilla.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Viernes festivo para los pensantes virginianos. Problemas que se cierran y papeles que se firman. Las cuestiones familiares no deberían ser terminantes ni absolutas, den a cada uno la posibilidad de elastizarse, y de liberar los pensamientos y las sensaciones.



Momento: de color caramelo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos saquen cuentas y vean si es el momento para comprar las cosas que están deseando adquirir. Sigan proponiéndose cuidar los gastos. Focalicen sus pensamientos hacia poder realizar alguna actividad artística, escriban, pinten en casa. Distráiganse.



Momento: de color anaranjado.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos evalúen cuánto tiempo llevan poniendo energía amorosa hacia alguien que no los corresponde como esperan. La distancia física de estos tiempos los ayudará a poder trabajar y decidir la liberación de lo que les hace mal. Llamados de amigos.



Momento: de color fucsia.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Viernes que trae cierta nostalgia por temas del pasado. Amigos que los dan por perdidos a quienes debieran llamar y sabrán que fue un error distanciarse. Aceptar la naturaleza del otro es básico y necesario para poder funcionar sanamente en sociedad.



Momento: de color celeste.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Si ven que no tienen las mismas fuerzas que antes para afrontar los problemas, pues dense ese rato de libertad y hagan o que puedan. Ordenar y equiparar las energías es una necesidad en la vida. No teman equivocarse, es sano que pase. Liberación.



Momento: de color gris plata.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Las posibilidades de lograr obtener hoy esas respuestas que están necesitando son altas. Preparen papeles o documentación para realizar trámites atrasados. El amor a la espera de que se conecten más profundamente. Den sus señales más claras.



Momento: de color maíz.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos lo que en el pasado les afectó mucho debiera haberles dejado el aprendizaje necesario como para no caer de nuevo en los mismos errores. Viernes espiritual para tomarse sus tiempos internos y conversar con ustedes mismos.



Momento: de color rosa.