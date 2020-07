Éstas son las predicciones para el viernes 24 de abril de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Quizás con cierto resquemor en el ámbito de las actividades, los arianos pasan esta jornada con algo de cansancio físico y emocional. Traten de relajar, pensar en cosas bellas que está este mundo repleto de ellas y logren lidiar con los problemas.



Momento: de color marrón dorado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Bien aspectados los regidos por el bello Venus, hoy sienten una dosis muy alta de romanticismo y de esperanzas por lograr mayor compromiso y para quienes no tienen pareja, poder lograr el gran amor aún en la distancia. Sienten ansiedad.



Momento: de color magenta.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Luz en el camino de los geminianos que logran ver cumplidos algunos de sus sueños y aspiraciones. Revisan los gastos aunque llega un aire que aliviana los compromisos adquiridos. No se extrañen si llegan propuestas nuevas. Todo llega.



Momento: de color rojo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Mucha inquietud por respuestas que no llegan. Hay trámites con cierto atraso que afectaría la parte económica. Tratar de saber esperar ayuda no sólo a manejarse mejor sino a la salud integral. Momento de zozobra, calma.



Momento: de color gris claro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Hay decisiones a tomar en este día algo agitado que generaría situaciones para resolver en el ámbito de las actividades. Leo es ideal para decidir y definir, no se obnubilen por los nervios que les genera la incertidumbre. Piensen bello.



Momento: de color malva.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Se normalizan ciertas situaciones que tienen que ver con papeles. Es una gran jornada para definiciones, estos nativos Tierra se organizan más claramente. Las relaciones familiares c on mejoras y alegrías nuevas que viven en casa.



Momento: de color azabache.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los librianos atentos a las necesidades de sus allegados, centran el día en tratar de ayudar y de acompañar. Posible llamado para aquellos que esperan noticias en el área laboral. Busquen donde ni suponen que sea posible. Oportunidad.



Momento: de color rosa intenso.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Los escorpianos con reconocimientos en el plano de las actividades. Para muchos habría posibilidades nuevas o ascensos a futuro. Las finanzas con bastante gasto, pero con tranquilidad. Hoy logren hacerse el rato para respirar y caminar dentro de casa.



Momento: de color cereza.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Altas posibilidades generar u proyecto nuevo para poder plasmar a futuro. Los sagitarianos hoy se lucen y conseguirían solucionar asuntos de pareja. Amplitud de concepto y ansias nuevas los repletan de esperanzas y deseos.



Momento: de color azul acero.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capacidad y deducción en el plano laboral, muy útil para resolver problemas que llegarían de manera sorpresiva. Hay ánimo festivo igualmente, las cabritas tienen ganas de divertirse y lo lograrán en familia. Reconexión.



Momento: de color amarillo.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos y su frase identificadora "yo sé", hoy tendrían que considerar escuchar a los demás y quizás cambiar de parecer en ciertas circunstancias. Arriban a conclusiones algo precipitadas con las finanzas. Control.



Momento: de color oliva.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Gran posibilidad en las actividades para los sugestivos piscianos que hoy despliegan su capacidad y conocimiento. Purifican una relación afectiva con diálogo verdadero y comprensión de los requerimientos del otro. Renovación.



Momento: de color rojo suave.