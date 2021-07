Éstas son las predicciones para el viernes 23 de julio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Con ánimos festivos, los arianos recibirán alguna buena noticia en el plano laboral. Cambios, comienzos o acuerdos esperados, en esta jornada que augura una posibilidad de proyectarse mejor a futuro. Eficiencia reconocida.



Momento: de color manteca.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Hay coincidencias que de tan magníficas y justas, suenan a algo más que la casualidad. Sin pretender manipular ni renegar de la Voluntad Divina, las cosas llegan y muchas veces parecieran milagros. Pero es que la vida misma lo es.



Momento: de color azul mediterráneo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos un día para prestar mucha atención al manejo intelectual en sus actividades. Serán requeridos y llamados a demostrar sus talentos. Sin duda una de las jornadas más interesantes en el plano afectivo. Oportunidades varias.



Momento: de color dorado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Adversidad en el plano laboral. Traten de no interferir ni mezclarse en situaciones en las que no les incumbe. A veces querer aportar nos deja mal parados, hay que dejar que los demás prueben su propia evolución en el proceder.



Momento: de color verde musgo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Cierto hastío o sensación de agotamiento en este viernes algo pálido de color para los enérgicos leoninos. Inimaginables cosas a veces ocurren que nos llevan a sentir desilusión o angustia por el proceder de otros. Siempre perdonar.



Momento: de color amatista.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los virginianos plenos y con augurios de alegría en el área de las actividades. Siempre es positivo y bueno sentir que lo que hacemos o nuestros esfuerzos en el trabajo, tienen la recompensa merecida. Extendida alegría.



Momento: de color carmesí.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos con el viejo dicho, zapatero a tu zapato, esquiven involucrarse en problemas ajenos. Hay veces que las personas se equivocan severamente, nuestro aporte es simplemente demostrar la diferencia en pos del bien.



Momento: de color magenta.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Novedosa jornada en la que aparecen oportunidades en el plano laboral. Se involucran emocionalmente con problemas de personas con las que comparten amistad. Su ayuda importa. Pensamientos interesantes con nuevos proyectos.



Momento: de color turquesa.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



A sacar bien las cuentas y evaluar la conveniencia o no de nuevos proyectos en emprendimientos que tienen en mente. Los gobierna una dosis de ternura alta, déjenla salir y complazcan y agasajen a las personas que aman.



Momento: de color anaranjado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los capricornianos con algunas preocupaciones por el entorno familiar. Las cosas tardan en llegar y sienten la frustración por ellos. Acompañar es la señal más sana que podemos darles a los que sufren o tienen un revés. Comprensión.



Momento: de color rosa suave.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos día apto y muy bien aspectado para reuniones, diálogos importantes, firmas o acuerdos. Las cosas encajan de tal modo que resultarán con mayor facilidad de resolución de la que se suponía. Día emocional desde lo positivo.



Momento: de color azul Francia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Vibración alta en las emociones. Diálogos o llamados deseados en los que la alegría primará en toda la jornada. Realizan trámites importantes exitosos y logran completar la jornada con buenas noticias en el área laboral.



Momento: de color celeste.