Éstas son las predicciones para el viernes 21 de mayo de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sería importante hacer que las cosas se den de manera más natural. Querer forzar las cosas no sería la mejor opción ni en el amor ni en nada. Aguarden los buenos resultados que podrían llegar de la mano de alguien que los está ayudando.



Momento: de color verde claro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Jornada con plenitud en el plano emocional. Sienten de manera muy íntima y positiva conversaciones con sus parejas. El plano financiero estaría buscando su rumbo, procuren no desesperar y conectarsde con que el mundo entero está en crisis.



Momento: de color rosa.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Pedido sin temor a personas del entorno con resultados que les sirven. Geminianos es bueno trabajar el cuerpo, la casa es un lugar muy propicio para eso, propónganse poner intención física que los distienda en algún momento del día y a diario.



Momento: de color amarillo fuerte.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos renuevan esperanzas respecto a viejos conflictos con personas del entorno laboral. Estos tiempos nos están dando permisos internos para poder usar el tiempo en pos de pensar y re pensar. El amor con ansias de poder estabilizarse.



Momento: de color coral.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos la fuerza de este Sol regente los instala como líderes naturales. Hoy procuren apaciguar ese ímpetu que a veces se excede y soslaya logros o frutos bellos que ustedes saben obtener sobre todo en el plano amoroso. Lucha interna que deben serenar.



Momento: de color Calipso.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Sinsabor ante respuestas recibidas sobre las cuales esperaban algo diferentes. Asumir que las cosas en la vida contienen contradicciones y que aún con ellas podemos pensar que son necesarias. El Universo tiene su propio orden con blanco y negro.



Momento: de color púrpura.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos en un día tibio internamente. Aprovechen para poder distinguir el buen aporte que nos da estar tranquilos. Búsqueda de proyectar con fe sus ideas, actitud muy a tener en cuenta ante las inseguridades que a veces los caracteriza. Iluminación.



Momento: de color maíz.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos buen día para concreciones en el plano de las actividades o financieras. Vivirán este viernes con una sonrisa de alivio. Hay algunas cuestiones con amigos que ameritan llamarlos. El reconocimiento de nuestros errores nos hacen evolucionar.



Momento: de color oro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Jornada con algunas esperas o falta de respuestas que parecían llegar. No es menester presionarse internamente para conseguir los objetivos. Manejar las emociones y los nervios es una tarea que todos tenernos necesidad de hacer. Pensamientos claros.



Momento: de color anaranjado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sensaciones encontradas en el área familiar, sienten que no se les comprenden sus puntos de vista, sin embargo revisando las actitudes encontrarán la clave del problema. El plano financiero con un día en el que se clarificarían y encausarían preocupaciones.



Momento: de color



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos, busquen la mejor parte de cada cosa que vivan. Hoy es un día que podrían sentir que sus estructuras antiguas podrían cambiar alivianándolos en el cargo interno de sus culpas. Aprender a disculparse ayuda a la vez que cambiar lo negativo, salva.



Momento: de color azul Francia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos nueva ruta en el plano de las actividades. Se conectan con una potente necesidad de hacer algo nuevo que les permita explayarse en lo creativo. Amor con pinzas, por momentos se retraen y dejan de confiar en el otro. Siempre apunten a dialogar.



Momento: de color algas.