Éstas son las predicciones para el viernes 21 de febrero de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Un poco áspero el día en el ámbito laboral, traten de poner la mejor energía, las cosas siempre pueden cambiar. La voluntad tiene que ver con la responsabilidad. Los ánimos algo bajos, refúgiense en sus buenas parejas que siempre tienen el cobijo que necesitan. Día con algunos cambios, estén atentos.



Momento: de color azul.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



En tonos románticos y deseosos, los momentos con la pareja son hoy especiales. Se compenetran y acompañan. Habrían posibilidades en el área laboral de tener un reconocimiento y aumento de confianza que conllevaría una mejora con el dinero. Ambiciones sanas y nuevos proyectos en mente.



Momento: de color rosa intenso.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos, a lucirse en esta jornada en la que tendrán una lucidez especial combinado con el don de la simpatía de estos nativos mercurianos. Siempre hay posibilidades de crecer, el punto es partir desde la simpleza, sin dejar de ser el que se es. Amores nuevos, posibilidades nuevas.



Momento: de color naranja.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Novedades recibirían los cancerianos que podría darles cierto respiro en el plano económico. Podrán proyectar una compra o inversión que tenían programada. Llamada de alguien importante que los ayudará en tema familiar. Replanteen y dialoguen sin temor, den sus explicaciones o sensaciones.



Momento: de color crema.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Coincidencia que les dará la pista para poder seguir adelante con algo que sospechan. Siempre que se dude no debe estar presente ningún sentimiento negativo. Proceder desde la paz. Hoy no habría buena aspectación para acuerdos, firmas, contratos y todo lo que tenga que ver con papeles. Esfuerzo y voluntad.



Momento: de color azul verdoso.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Podría haber novedades con respecto a noticias de papeles que están esperando. La sensación de desconfianza sobre las parejas es una fantasía algo peligrosa e innecesaria. Mejor es poder decir y comprender que no hace falta la presencia de los celos. Liberación vínculos tóxicos, renovación y ánimo.



Momento: de color verde musgo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Alivio en el ámbito laboral, las cosas mejoran, compañerismo y buen humor. Se llevan una sorpresa en el plano afectivo. Resurgiría el amor y las ganas de seguir apostando a construir algo bello con la persona elegida. Dejen de lado los malos pensamientos y busquen calmar. Prosperidad.



Momento: de color vino tinto.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



El que busca encuentra dice el refrán, en este caso ustedes lograrán después de larga lucha y dedicación, que se les dé ese vínculo afectivo. Se sorprenderán por la coincidencia, era cuestión de animarse para ambos. Día bueno para entrevistas, reuniones o cuestiones de papeles. Animosidad.



Momento: de color celeste.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Una nueva expectativa surgirá en el área de las actividades. Se amplía los horizontes y las posibilidades creativas. El corazón de los que no están en pareja, podrían recibir un llamado y un sonar de campanas románticas. Día para soñar y darse el gusto de pretender poder estar mejor y más alegres.



Momento: de color lima.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Es muy posible que suceda lo esperado para aquellos con asuntos de papeles o judiciales. Alivio financiero que les traería la posibilidad de saldar algunas deudas. La salud requiere vigilancia, no olvidar que la Medicina hoy es prevención. Capricornianos, no pongan condimentos negativos en el amor.



Momento: de color verde manzana.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Posible propuesta de traslado en el plano laboral para algunos. Surgen posibilidades que dependerán de la decisión y análisis de ustedes mismos. Ganas de soledad y de no sentirse invadidos, hoy los acuarianos relucirán su natural don de libertad y libre albedrío. Energía sana. Aprovechen.



Momento: de color azul eléctrico.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos, a saldar deudas emocionales con algunos integrantes de la familia cercana. Negativo es acumular broncas y desdichas, no es bueno resentirse o sufrir sin poder hablar con quien tengamos el problema. Escuchen al otro, todos tenemos nuestras razones y equívocos. Trabajo, excelente jornada.



Momento: de color granate.