Éstas son las predicciones para el viernes 2 de octubre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día con expectativas en el área de las actividades. Aceleran gestiones en pos de resultados inmediatos. El tema finanzas va avanzando de manera positiva dándoles alivio general. La salud de estos potentes nativos quizás con demasiado estrés.



Momento: de color rojizo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Probablemente sientan menos contención por parte de la familia. Algo no está bien dentro de ustedes, revisen, pregúntense y sincérense con ustedes mismos. Verdades necesarias para apuntalar vínculos. Respiro y mayor tranquilidad en el plano de las finanzas.



Momento: de color celeste.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Descubren talentos en ustedes que no sabían que estaban dentro suyo. Arte, creatividad que plasmarán en alguna actividad que les haga sentir bien a ustedes mismos. Comprensión y compañía por parte de familiares, amigos o parejas. Felicidad.



Momento: de color rosa.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día para que el ejercicio de la paciencia se lleve la mejor parte. Algunos atrasos de noticias o decisiones que no se concretan. Hoy la preocupación es por las finanzas. Deberán ir paso a paso y de manera organizada para poder solucionar.



Momento: de color amaranto.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Titubear en el amor podría decirse que significaría no saber bien qué es lo que se siente. Poder amar pasa por la capacidad de cada uno y por lo que significa el amor para cada uno. De todos modos, cuando toca a la puerta, seguramente va a primar ante todo lo demás.



Momento: de color violeta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Movilización interna por asuntos que los preocupan. Sepan esperar que las cosas se acomoden por el bien de todos. Los pasos a seguir en el área de negocios es pensando bien hacia dónde se quiere llegar. Objetivos y proyecciones, piensen bien.



Momento: de color mandarina.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Día para sonrisas por noticias que llegan en el plano afectivo. Logran diálogos profundos y prometedores. Las actividades con algo de nervios y ansiedad, librianos arriba el ánimo que fuerzas no les faltan. Planes y deseos a futuro que los incentiva e ilusiona.



Momento: de color verde.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Hoy brillarán mostrando sus capacidades de buenos negociadores. Podrán firmar, acordar y convencer desde el mejor lado. Buena jornada con frutos positivos en el ámbito de las actividades. Procuren distender hacia la noche, permítanse divertirse.



Momento: de color amarillo oro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos procuren dejar de lado el resentimiento y busquen poder funcionar con mayor liviandad y elasticidad. Saber que desde ya no siempre se tiene razón. Noticias de avances en papeles, situaciones judiciales o trámites importantes.



Momento: de color azabache.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Viernes para adelantar el poder relajar las tensiones. Estén atentos a los llamados sobre todo aquellos que esperan noticias laborales. Día con posibilidades. Sepan aceptar las disculpas de quienes tienen el buen gesto de hacerlo.



Momento: de color cobre.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos presten atención al gran cansancio que tienen. Las responsabilidades tienen su peso en todos nosotros, pero procuren respetar sus momentos de descanso. Inspiración y seducción en el plano afectivo. Planeen algo que les guste hacer.



Momento: de color rosa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos en sus mentes muchos proyectos o perspectivas que desean hacer. Procuren focalizar por lo menos una sola cosa y apunten a tratar de lograrla. Hace bien poder decir lo que se siente aún sintiendo un poco de resquemor. Sensación de estar bien acompañados.



Momento: de color plateado.