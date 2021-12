Éstas son las predicciones para el viernes 17 de diciembre de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Logran realizar sus obligaciones laborales con una gran facilidad. Cuestiones no resueltas comienzan a tomar su rumbo. Un estado anímico positivo los ayudará a ver de otra manera una cuestión afectiva que los entristece.

Momento de color: malva.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los sentimientos aflorarán a partir de un encuentro que les hará comenzar una nueva etapa afectiva. Una propuesta que les hacen personas conocidas podría llegar a interesarles. No dejar pasar las oportunidades.

Momento de color: plateado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Estado anímico un poco en declive por posible desilusión. Traten de aplicar su inteligencia y su capacidad de comprensión. Les sugieren algo interesante con respecto a sus finanzas. Los problemas del amor deberían resolverse a través del amor. Sientan.

El horóscopo para el viernes 10 de diciembre de 2021

Momento de color: coral.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Reconquista amorosa que los colocará en un bello estado de felicidad. Una especial invitación para participar en reunión con personas de su trabajo los ayudará a integrarse más con ellas. Estar predispuestos a la integración con los demás.

Momento de color: naranja.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una aventura puede transformarse en algo más. Los intentos de lograr una entrevista especial tendrán su fruto antes de lo que ustedes imaginan. Eviten en el día de la fecha firmas importantes. Tomen conciencia de lo que la libertad nos permite lograr.

Momento de color: cian.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una llamada particular los llevará a un encuentro sorpresivo con alguien del pasado. Cada cosa tiene su momento y su espacio dentro del mismo tiempo. No es un buen momento para realizar compras importantes o inversiones con su dinero.

El horóscopo para el sábado 11 de diciembre de 2021

Momento de color: gris.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No traten de avanzar más de lo que deben en esa nueva situación laboral de la que pueden disfrutar. Es tiempo de espera. No desperdicien una oportunidad por orgullo en el amor. Ceder en ciertas cosas no quiere decir ser débil.

Momento de color: menta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Un estado bastante apropiado en sus ánimos como para entablar una nueva relación afectiva. La capacidad de resolución los ayudará a terminar con una cuestión molesta en el trabajo. Empleen sus condiciones en forma positiva y altruista.

Momento de color: rojo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Clarifican una situación confusa en su lugar de trabajo. No se encasillen en una actitud negativa y traten de abrirle la puerta a otra manera de concebir ciertas cosas. Expansión. Busquen la forma de simplificar las aflicciones.

Resultados de la Quiniela de Chubut del viernes 10 de diciembre

Momento de color: canela.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Punto final de un acuerdo que les dará la posibilidad de sentir cierto alivio en el plano económico. Una actitud de alguien que ustedes conocen poco los llevará a tratar de acercarse más. A veces nos damos cuenta de las cosas con simples señales.

Momento de color: crema.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

No se esclavicen con un compromiso a largo plazo que pueden llegar a tomar. A veces pensamos que podemos pero luego nos damos cuenta que no. Los afectos avanzan a pasos agigantados. Cuando el amor se da es difícil ponerle un límite.

Momento de color: rosa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Oportunidad que les llega a través de un conocido. Bien recibidos en un lugar de trabajo en donde podrían quedar a trabajar. Sensación que casi no pueden manejar al conocer a alguien. A veces la seducción funciona como un imán.

Resultados de la Quiniela de Chubut del sábado 11 de diciembre

Momento de color: violeta.