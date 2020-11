Éstas son las predicciones para el viernes 13 de noviembre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Un buen día para tomar decisiones sobre las actividades. Quizás buscar algo distinto o incluso tratar de generar un emprendimiento propio. La clave es confiar en uno mismo y en la racionalización que logremos sobre las aspiraciones.



Momento: de color anaranjado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



A veces no nos damos cuenta y nos auto generamos problemas. Día para revisar actitudes y revisar la autoestima. Exigir en demasía sobre nuestro rendimiento o aspiraciones bloquea y genera angustia. Dense tiempo, sean libres.



Momento: de color verde bosque.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los geminianos con un día más ocupado mientras que trasciende una jornada normal y tranquila en el área de las actividades. El amor con intrigas y posibilidades, no se dejen estar y propongan, innoven, ofrezcan creatividad.



Momento: de color magenta.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos con bastante actividad y asuntos de negocios que sorprenderán por los resultados. Hay logros en proyectos y movida positiva en el área laboral. No desesperen si no hay llamados esperados por el corazón. Paciencia.



Momento: de color azul.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos con gran nivel de aceptación y posibilidades en las entrevistas laborales o reuniones de importancia. Revisar las actitudes de las parejas, sabemos que los celos no llevan a otra cosa que el desastre. Tomen decisiones claras.



Momento: de color rojo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Tengan la expectativa por llamados de importancia que pueden producirse en este día positivo para ustedes. Lucen sus talentos y convencen. El amor de los mentales virginianos se verá en este viernes con mucha seducción.



Momento: de color rosa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos conéctense con el día a día. Aprendan a tener vivencias desde la simpleza sin hundirse en preocupaciones ni en problemas, sabiendo que no hay nadie exento de tenerlos. Las cosas van a andar bien. Busquen la paz interna.



Momento: de color violeta.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos con una jornada tranquila en sus actividades. El punto hoy es revisar más el modo de entregarse en el amor. Trabajen la desconfianza en el otro, libérense de pensamientos negativos que sólo producen inestabilidad.



Momento: de color lila.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Cuando decidimos dar un paso adelante, debemos estar seguros y confiados. Hoy es un buen día para eso. Hoy traten de no producir cambios en lo que competa a finanzas. Mejor organicen sus gastos y necesidades que urjan.



Momento: de color amarillo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas en un día algo melancólico por cuestiones afectivas. No teman revisar las causas de lo que les pasa y busquen decidir. Procuren llamar para charlar a sus amigos y distenderse. Trabajen la exigencia para poder ser más felices.



Momento: de color celeste.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos un buen día para proponerse evitar los excesos en las comidas para este día y el fin de semana. Cuidarse es amarse y amar a quienes nos aman. Las actividades con mucha responsabilidad pero exitosa. Amor bueno.



Momento: de color verde manzana.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos hoy exitosas firmas, acuerdos, exámenes y entrevistas. Logran sacarse de encima algún peso generado por problemas de cierta data. El corazón de estos nativos seductores, perfilándose hacia relaciones más consolidadas. Bienestar.



Momento: de color coral.