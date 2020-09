Éstas son las predicciones para el viernes 12 de junio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Tregua que se toman en el plano afectivo. Es un día de replanteos y de ganas de reordenar las cuestiones personales. Diálogo franco que los alivianará en muchos sentidos. Tranquilidad. El punto siempre es la verdad.



Momento de color: amatista.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Estorbo en el plano laboral por ciertas medidas que se toman. A los disgustos hay que tratar de tomarlos de una diferente y más sana manera. Jornada para dejar que las cosas se produzcan. Canalizar las angustias y ser más tolerante.



Momento de color: amarillo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Una nueva oportunidad de rehacer la pareja y dejar atrás las broncas les dará este día de buena energía. Planifiquen bien lo que quieren decir y busquen la mejor parte de todo. Lucidez. No dejar pasar las oportunidades.



Momento de color: verde bosque.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Deberían clarificar sus cosas en el plano económico. Aprendan a distribuir el dinero para no pasar emergencias. Labor finalizada que les abre una puerta más en el plano de las actividades. Prevenir es una actitud interesante para tener en la vida.



Momento de color: azul Francia.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día que se ponen objetivos para poder sobrellevar con más optimismo las responsabilidades. Aprendan a permitir que sus vidas sean felices. Un llamado los conecta nuevamente con alguien importante en el plano laboral que los aliviará en las preocupaciones.



Momento de color: arándano.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Sería probable que lleguen noticias sobre trámites que están realizando. Propuesta que llega de personas conocidas para tratar de hacer un emprendimiento. En el plano afectivo las sensaciones con mejorías y con ganas de poder estar con mayor armonía.



Momento de color: zafiro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Consideración especial por parte de personas con quienes comparten la actividad laboral. Podrán renovar las aspiraciones que tienen sobre un proyecto que tienen en mente. Día de búsqueda.las relaciones afectivas con algo de nervios y altibajos. Calmen.



Momento de color: lila.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Se manifiesta en ustedes una sensación de ganas de renovarse interiormente. Escuchar la voz interior es algo que debiéramos tenerlo siempre presente. Busquen sentir mayor seguridad respecto a los vínculos afectivos, la desconfianza no es buena actitud.



Momento de color: apio.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Una sensación de incertidumbre afectiva los llevará a querer tomar una decisión la cual no sería el momento adecuado. Revisen, miren sus propias equivocaciones en los vínculos y procuren conectarse con la mejor parte de ambos. Hay respuestas dentro de nosotros.



Momento de color: anaranjado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Novedad en el plano laboral que planifica mejor el futuro. Podrín tomar nuevas responsabilidades en ese campo. La sensación de intranquilidad respecto a las parejas tiene que ver con sus propias inseguridades. Vean en ustedes mismos y no en los demás la proyección de nuestros errores.



Momento de color: violáceo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Deberán armarse de paciencia en esta jornada de espera por respuestas que no llegan. Su capacidad de trabajo es muy alta, aprendan a distribuir mejor el uso de sus energías. Piensen que en la vida siempre debemos estar esperando por algo. Respiren.



Momento de color: azul profundo.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Intuición al punto máximo, ven una situación que luego se concreta. Se desprenden de algo interno que los aliviará profundamente. Evolución. Busquen otro tipo de soluciones a su problema económico por ejemplo cuidar el gasto, aprender a medirse.



Momento de color: turquesa.