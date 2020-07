Éstas son las predicciones para el viernes 10 de julio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día operativo con movimiento de papeles y respuestas que llegan antes de lo esperado. Manejen con prudencia sus dichos y tomen el aire suficiente como para evitar cometer errores. El amor sintiendo complicaciones o entredichos. Calmen.



Momento: de color carmesí.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Positiva jornada taurinos, les indica que hay cosas que se mejoran y toman un rumbo diferente que los alivianaría en el plano económico. Hoy con ganas de agasajar a sus parejas y hacer del hogar un lugar con calidez y tibieza armónicas.



Momento: de color rosa puro.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Las ganas de lograr el progreso y la angustia de tener el freno externo por la realidad que se vive. Se torna en sensaciones insoportables que los empuja a sentirse perdidos. Lejos de estos sentimientos deberían plantarse en saber que todo se acomodará.



Momento: de color aguamarina.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos no es necesario renegar de lo que somos, sentir bronca por ser sensibles o quizás algo débiles. Somos lo que somos y lo que tenemos de nosotros mismos, den y celebren recibir. Miren a su alrededor y valoren todo.



Momento: de color zafiro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Familiaridad y compañerismo en el ámbito laboral aún a la distancia. Saber convivir y relacionarse es todo un trabajo interno a lo largo de la vida. Calor en el hogar, abren los ojos y se dan cuenta de lo necesario para vivir mejor y más feliz.



Momento: de color fucsia.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Sentirán que el día corre rápido. Realizan llamados y trámites que los mantendrá ocupados. Viernes con buenos resultados en el plano financiero que los prepara para estar más tranquilos en el fin de semana. Lado positivo en las vivencias. Aprovechen.



Momento: de color oro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Cambios internos en este día dadas las novedades en la familia. Felicidad nueva, algarabía que los repleta. Por mínima que sea la situación que nos haga bien, vale por millones. Las finanzas equilibrándose día a día. No gasten.



Momento: de color amarillo bebé.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Hoy es un día algo fuerte en las reacciones escorpianos. No saquen el aguijón generando disturbio en la convivencia. Calma. Es esencial se pongan objetivos en las tareas que realizan, no se atrasen. Cuiden lo que comen, elijan bien y dejen de lado las tentaciones.



Momento: de color carmesí.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Aprovechen las broncas que se agarran para cambiarlas por energía creativa o de respuesta expeditiva ante los problemas. Los altibajos emocionales afectan las relaciones con los demás. Procuren pensar no sólo en sus conveniencias.



Momento: de color cian.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Viernes que acerca los ánimos a compartir cosas con los amigos. Llámenlos, conéctense, las distancias físicas son lo de menos cuando queremos desde adentro a los demás. En el día llegarían noticias de ciertos movimientos en el plano laboral.



Momento: de color oliva.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Sentirán acuarianos muchas ganas de ocuparse más de sus parejas. Proponen e invitan a pasarla bien dejando de lado los problemas diarios. Analizan posibles emprendimientos a realizar a futuro que los atrae e incentiva a seguir adelante.



Momento: de color frutilla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Traten de controlar los impulsos y las tentaciones en querer comer todo el tiempo. Piscianos conéctense con su intensa espiritualidad y canalicen de otro modo las angustias o ansiedades. El amor acompaña, hagan proyectos juntos y pónganse objetivos.



Momento: de color apio.