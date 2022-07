Éstas son las predicciones para el viernes 1° de julio de 2022.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Impulso por realizar cosas que los satisfagan interiormente. Logran superar un inconveniente afectivo que los había entristecido. Renovación e ímpetu combinados en sus fuerzas innatas. Las actividades con mucha energía sobre todo cuando nos proponemos ser positivos. Ahorren lo más que puedan, son momentos como para ser precavidos.

Momento de color: caoba.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Se entusiasman con iniciar actividades en casa que les harían bien emocionalmente. No posterguen la decisión de hacer cosas por ustedes mismos. Es un buen momento para planificar cosas que desean obtener, planear quiere decir decidir buscar, encontrar. El amor con buena jornada, amable y con intenciones positivas.

Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Una alternativa positiva se presenta a través de alguien que conocen y que podría beneficiarlos en el plano laboral. No se preocupen si no reciben una contestación que esperan, saber esperar es parte de lo cotidiano. Los quehaceres diarios que la rutina implica hacer, en lugar de generarles malestar interpreten que están haciendo cosas que los entretienen.

Momento de color: verde bosque.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cultivará en ustedes nuevos propósitos espirituales que los ayudará a sentirse mejor cada día. Un estado de ánimo bueno es para aprovechar en todo sentido. La evolución interior en este fantástico signo de Agua, es un caudal no difícil de adquirir para estos nativos intuitivos y buenos. El amor de pareja en mejoría plena.

Momento de color: violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Sentirán que no pueden manejar una situación que tiene que ver con el corazón. Evalúen hasta qué punto lograrán no sufrir y de no poder manejarlo encuentren en ustedes mismos la mejor manera de preservarse. Los dolores en la vida existen, no habría Evolución sin dolor, pero cuidar la integridad es muy importante.

Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Sentirán que los desplazan en su lugar laboral, las situaciones en este campo están movilizadas y algo confusas. No teman, traten de no mezclar las emociones ni obsesionarse. Sientan que se liberan de un peso que no tienen por qué sostener en sus hombros. Tomar las cosas con objetividad no es difícil para ustedes pensantes virginianos.

Momento de color: aguamarina.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Les sugieren algo importante que les hace darse cuenta de un error que están cometiendo en el plano afectivo. Poder asumir los faltas que cometemos, o las actitudes que aún no queriendo tenerlas las tenemos, es empezar a cambiarlas. Libra y su dulzura y su constante necesidad de mantener la paz, puede lograrlo. Adelante. Momento de color: blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

No asuman una responsabilidad en el plano económico que luego les será difícil cumplir. Los acontecimientos de la jornada les harán correr con el tiempo. Traten de descansar mentalmente, todo a su tiempo y de acuerdo a lo que podamos hacer. Las cuestiones afectivas con algo de sensación amarga, pero procuren poner lo mejor de ustedes.

Momento de color: zafiro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Se sugestionan hoy con recuerdos algo negativos. Conéctense con su capacidad de conexión interior y miren para adelante. Todo apunta hacia la unión en el plano afectivo, conéctense con estos tiempos y con la persona que tengan a su lado. Escuchar para evaluar algún movimiento que podría generarse con las finanzas.

Momento de color: turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Suprimen reacciones conflictivas en el hogar y se dan cuenta de cuánto mejor es frenarse a tiempo y cambiar la energía. Acuerdan algo que firmarán a futuro en un posible negocio. No se arrebaten, estaría bien si permiten que las cosas sigan su rumbo natural. Presionar no es válido. Alternativa de distracción en casa, jueguen en familia.

Momento de color: maíz.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

No deberían sentir desconfianza por la persona que tienen al lado. La certeza de los actos se refleja en cómo actuamos. Deberían replantearse y procurar no dejarse llevar por los celos. Las finanzas con algo de cuidado, controlen los gastos planificando a futuro. La ansiedad típica de los aguateros a flor de piel. Busquen la calma.

Momento de color: azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Obtienen una gran recompensa a nivel afectivo debido a una confesión que hacen a persona del entorno familiar. Retoman la armonía habitual con sus parejas sintiendo que la vida da oportunidades siempre y que podemos aprovecharlas. Un deseo en el plano material puede concretarse, vayan paso a paso.

Momento de color: fucsia.