Éstas son las predicciones para el sábado 9 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Agrado suficiente en esta jornada completa trayéndoles a los arianos respuestas esperadas en el área financiera. No dejen pasar la oportunidad de organizar los gastos y saldar deudas. Algo nuevo para el corazón. Alegría compartida.



Momento: de color amarillo oro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos en un día con ansias creativas para poder empezar a realizar. Permitan que la rutina abra su fantasía y les muestre que siempre hay cosas nuevas en la vida que despiertan la curiosidad. Corazones con colores rosas.



Momento: de color rojo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos hora de resolver asuntos internos que refieren a angustias que todavía vienen del pasado. Propónganse poder demostrarse sus propios talentos, eso siempre abre puertas. Corazones tibios y compenetrados. Hora de mirar adelante.



Momento: de color maíz.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Intuición máxima para estos nativos psíquicos. Día en el que de adentro suyo sentirán el camino a seguir aún contradiciendo lo que suponían. Se abren puertas inesperadas en las parejas. Día intenso, día positivo, día con posibilidades.



Momento: de color blanco lunar.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los regidos por el bendito Sol hoy podrán sentir el calor que les emite. Logran propósitos, adquieren control y toman decisiones en sus vidas. El amor de los enamoradizos y pretensiosos leoninos, será correspondido. Avances y logros.



Momento: de color verde agua.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Apacible jornada en la que los virginianos dan una interpretación más amplia y flexible a las cosas de la vida. Ven desde otra óptica y colorean de matices distintos lo que en otro momento sólo tenía un solo color. Agrado y paz.

Momento: de color plateado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos desde la sensibilidad que los caracteriza, hoy sentirán que son entendidos. De vital importancia sentir la aprobación de los demás para estos nativos apacibles. Aprender que no toda la gente comprende cómo ni cuánto necesitamos ser comprendidos. Evolución.



Momento: de color rosa.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Traten de medir las sutilezas y evaluar cada palabra que emitan en su entorno familiar. No siempre se interpretan las cosas como creemos, precaución. El amor con cierta distancia, procuren ponerse en el lugar del otro y ver.



Momento: de color celeste pastel.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Es menester ponerse a organizar mejor sus tiempos. No todo tiene que ser monotemático, no todo tiene que ser dispersión. A veces los sagitarianos acumulan miles de acciones y colapsan, pongan tranquilidad y paciencia.



Momento: de color violeta puro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas en el camino de tratar de flexibilizarse desde adentro. Materializan algo importante y proyectan con mayor tranquilidad sus aspiraciones. Observen más los requerimientos de sus parejas. Aprovechar las horas.



Momento: de color dorado.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos con imprevistos que podrían solucionar gracias a la ayuda de personas allegadas. Es bueno que consigan comprender que no siempre podemos con todo y que no es negativo que nos ayuden. Ser fuertes también es pedir ayuda.



Momento: de color carmín.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos con actividades diarias en casa entre las que podrían incluir hacerse el rato para realizar algunos ejercicios físicos mientras. El amor con mansedumbre y crecimiento. Entretenidos con llamados a los amigos, necesidad de conectar.



Momento: de color verde hoja.