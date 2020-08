Éstas son las predicciones para el sábado 8 de agosto de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos con aires y ansias de comerse al mundo. Día ideal para planificar nuevas actividades en sus vidas incluidas las físicas. No olviden que su regente Marte les da mucho impulso y poder físico-mental. A cultivarlo.



Momento: de amarillo fuerte.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos con ganas de crear nueva ambientación y de innovar los hogares. Con su amplia capacidad y buen gusto, lograrán estar contentos en sus hogares. Amor con incentivo y planes especiales para decidir y hacer.



Momento: de color rojo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Ver con los ojos del alma es distinto a veces a directamente poner la mirada e irse. Los reclamos en el plano afectivo los llevarán a tener que considerar de manera más comprensiva y a ver desde su interior. Lúcidos y curiosos geminianos, más dulzura.



Momento: de color gris.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los momentos emocionales en este día les darán una clara sensación de estar haciendo lo correcto en el plano familiar. Comprensión y amparo a quienes quiere. Hay conversaciones pendientes que deberían refrescar y tratar de concretar.



Momento: de color menta.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Asumir que no todo puede solucionarse de un momento a otro. Conéctense con las posibilidades que ve en cada situación a resolver y apunten a ellas. Todo se mueve, todo cambia, todo se acomoda. Disfruten el día siempre.



Momento: de color frutilla.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Es momento para sentarse a pensar en su autoestima. Poder querernos sanamente, es mejor para uno mismo y para los demás. El equilibrio de la personalidad es una tarea que debemos realizar. Amor y entusiasmo interno para poder explayarse.



Momento: de color ámbar.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Sinceridad a la hora de mantener finalmente ese diálogo tan esperado. Considerar que no hace falta ceder hasta en lo que no se quiere ceder. Darnos nuestro lugar en el mundo es importante, trabajar internamente es vital y sano.



Momento: de color rosa viejo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Poéticos los escorpiones hoy tienen una jornada con énfasis para proponer, resolver o generar un borrón y cuenta nueva en el amor. Potencia indiscutible, estos apasionados nativos verán felicidad en las puertas de sus corazones.



Momento: de color rojo brillante.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos momento óptimo para programar sus deseos y tratar de consolidarlos. Emprendimientos, nuevas ideas y ganas les surgirán desde dentro de ustedes. El amor con simpatía y posibilidades nuevas. Día de buenas sorpresas.



Momento: de color coral.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



No hace falta capricornianos ponerse nerviosos porque las cosas no se dieron o dan en el momento que ustedes desean que sea. Busquen conciliar con ustedes mismos y quitarse el stress y el sufrimiento que genera esta actitud.



Momento: de color azabache.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Una jornada atractiva con llamados inesperados y planes diversos, bien como les gusta a ustedes originales inquietos del Zodíaco. Concuerdan en diálogos con sus parejas o allegados importantes y logran resolver problemas. Prosperidad.



Momento: de color amaranto.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



A veces se tiene una sensación rutinaria en las relaciones de pareja. Saber que si procuramos poner más frescura y dejamos pasar las cosas insignificantes que nos enojan tanto, veremos el resurgir y la renovación de ambos corazones.



Momento: de color borgoña.