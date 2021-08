Éstas son las predicciones para el sábado 7 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Querer determinadas cosas debe interpretarse como programar el esfuerzo para poder lograrlas. Hoy no es un día emocionalmente apto para tomar decisiones importantes. Mediten, busquen, analicen y elijan bien sin arrebatos marcianos.



Momento: de color ocre.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sábado interesante en el que resurgen intenciones renovadas y ansias de tener mayores proyectos a realizar. Procuren mantener relaciones maduras con las parejas o con las personas con quienes aspiran formarlas. Variedad emocional.



Momento: de color coral.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Momento oportuno para dejarse llevar por los sentimientos. Las relaciones afectivas toman un color más intenso dándole liviandad a la sensación de soledad o de faltos de compañías. Diálogos intensos, alianzas que se renuevan.



Momento: de color rosa.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos saber qué piensan exactamente los demás es privativo de cada uno. Entender que el acceso al otro es de acuerdo a lo que el otro decide mostrar. Somos todos distintos y la base es además que hacemos lo que podemos y queremos.



Momento: de color oliva.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Reivindicación por parte de personas que habrían tenido diferencias con ustedes. Perdón y olvido sería la fórmula. Uno aprende que hay cosas que se podrían haber dicho y que al no haberlas dicho, se esquivan mayores problemas.



Momento: de color blanco.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos cumplir siempre con los demás y de acuerdo a todas las pretensiones de los demás no es bueno para nadie. Dar lo que se puede y un poquito más, sería la fórmula, no sentirse agobiados y sobre exigidos. Meditación sobre la libertad.



Momento: de color amaranto.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos a cuidar un poco más la salud. Implica no comer cosas innecesarias que a conciencia hacen mal al organismo. Lo absoluto implica cosas que no resultan buenas, hagan de a poco y de manera medida. Hoy, ocúpense de ustedes.



Momento: de color negro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Hay días en el que queremos cerrar ciclos y completar ciertos diálogos con quienes las cosas no terminaron tan bien. Día para meditaciones y búsqueda de evolución interna. Aprovechen el amplio caudal espiritual que tienen naturalmente.



Momento: de color rojo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos revisen internamente cuáles son las particularidades propias que ustedes sientan que no les permiten desarrollarse plenamente en sus actividades. Trabajen con ustedes mismos y renueven votos a sus proyectos.



Momento: de color manteca.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Procuren no aislarse en sus pensamientos constantes sobre los problemas que tengan. Analicen menos y vivan más. Hoy es una jornada interesante en la que podrían darle un giro inesperado y más libre. Salgan un poco a caminar, disfruten.



Momento: de color azul claro.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Si sienten que se les faltó el respeto, díganlo. Guardar ese tipo de emociones que duelen, hacen peor al no canalizarlas. Las parejas con mucho aire y salidas divertidas. No se detengan en las cosas que los dañan, busquen estar bien.



Momento: de color cereza.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Espíritu festivo, innovador y alentador, en esta jornada en la que les importa mucho las relaciones afectivas, familiares o amistades. Necesidad interna de lograr consolidarse en los vínculos. Salud con buen semblante y en mejoría.



Momento: de color rosa.