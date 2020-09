Éstas son las predicciones para el sábado 6 de junio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sábado lúcido, los arianos visualizan mejor sus proyectos y buscan consolidarse para poder conseguir mejor estabilidad. Ven a las claras sacar provecho de cosas que tenían olvidadas. Corazón sonriente con dulzura y paz.



Momento: de color anaranjado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los taurinos con salpicadas sensaciones con las que sienten que tienen que lidiar para poder determinarse sobre todo en el plano sentimental. Analizan y planean tener otro modo de encarar ciertas cosas de la vida cotidiana.



Momento: de color verde.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día de ordenamiento en las casas. Hagan descarte de las cosas que ya no usan y liberen espacio. Muevan los muebles, higienicen a fondo. Es uno de los modos más aconsejados para que la energía fluya y limpie. Den lo que puedan dar.



Momento: de color rosa fuerte.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con mucha agudeza en la toma de decisiones en este día en el que revisarán sus relaciones afectivas. Buscan salvar y sanar la pareja. Movimiento en los asuntos financieros, se sientan a sacar cuentas.



Momento: de color caoba.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Leoninos sin temer deberían afrontar esa conversación que está en deuda de hace mucho tiempo. No dejen de seguir planificando esos proyectos que tienen en mente. Diversión en casa, buscan y encuentran mejores formas de demostrarse el amor.



Momento: de color uva.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Siempre con las palabras medidas, los virginianos dialogarán y convencerán con sus posturas que no distan de ser justas. Importa lo que sienten en el caso de tener que romper una relación. El respeto es decir la verdad. Aguarden y piensen.



Momento: de color lavanda.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Obligaciones en relación a los afectos que podrían darle a los librianos un día con bastante mal humor. Hay que comprender que hay cosas que hay que hacer por el bien de todos. Ceder es parte de querer convivir en paz y armonía.



Momento: de color verde manzana.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Plena armonía para los escorpianos con un día de definiciones en el campo emocional-afectivo. Logran consolidarse y quienes comienzan las relaciones a acrecentar las ganas de seguir profundizando. Dinero justo, sin faltante.

Momento: de color esmeralda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Tomarse las cosas muy a pecho es bastante inconveniente sobre todo cuando somos sensibles. Si bien hay cosas por las que sabemos que tenemos razón, pero no siempre los demás aceptan esta verdad. Importa equilibrarse.

Momento: de color violeta tenue.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los capricorianos con cierta sensación de hastío en el plano laboral. Se sumergen en pensamientos de derrota y eso no lleva a nadie a ningún buen lado. Momento interesante para poder tomar una rutina física, en casa se puede.



Momento: de color maíz.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Buen momento para concientizar sobre los malos hábitos alimenticios. Uno se acostumbra a comer mal y eso es negativo para la salud. Vuelquen su creatividad en esos proyectos que no tienen por qué quedar dormidos.



Momento: de color azulino.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Marea alta para los piscianos que buscan incentivo y logro. No es cuestión de esperar a que las cosas se generen solas, hay que concientizarse también sabiendo que las cosas son cuando deben ser. Posibilidades interesantes.



Momento: de color carmesí.