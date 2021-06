Éstas son las predicciones para el sábado 5 de junio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sábado que podría llevarlos a tener cierta sensación de nostalgia por recuerdos del pasado afectivo. Conéctense con lo que pudieron lograr al terminar vínculos que los lastimaban. No cometan errores de nuevo, busquen amarse más. Liberación.



Momento: de color amatista.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos día con mucha mente aplicada a cosas del trabajo. Aprovechen este sábado sin tantos compromisos y depuren sus dudas. El amor les está diciendo que necesita más espontaneidad y soltura. Las estructuras tan rígidas hay que elastizarlas.



Momento: de color apio.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los fantasmas del pasado pueden arruinarles esta jornada apacible de sábado. Hagan orden en sus casas, saquen lo que ya no usarán, limpien, muevan los muebles. Las energías deben fluir y darles aires frescos de esperanzas renovadas.



Momento: de color jazmín.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos atención con los pedidos de gente conocida, midan primero sus posibilidades de poder cumplir con ellos y de en cuánto ellos tienen su palabra. A veces el exceso de sensibilidad nos hace cometer errores. Sábado para focalizar la energía en las parejas.



Momento: de color rosa bebé.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



La jovialidad de espíritu es algo que debemos cultivar y tratar de mantener como pilar en el manejo de la vida. Hoy es un día muy pleno para ustedes, logran ver con otra óptica sus problemas. Día muy apto para armar proyectos a futuro.



Momento: de color anaranjado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Discusiones que no llevan a nada podrían ocurrir hoy por cuestiones monetarias. El efecto de pensar diferente en lugar de dejarlos arreglar las cosas las atrasa o complica. En casa siempre hay discusiones, piensen en el amor que los une.



Momento: de color plateado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Pongan algo de orden en sus pensamientos y procuren descartar los negativos. Analicen profundo y saquen las mejores conclusiones para seguir adelante con esos problemas de larga data que tienen. Sábado para tomarse una tregua, una sana pausa.



Momento: de color púrpura.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Esencial que se sinceren con ustedes mismos. Separen lo que realmente quieren de esa persona y lo que sienten obligados a hacer o sentir. Nada es más honesto y respetuoso que decir la verdad de los sentimientos. Día ideal para diálogos profundos.



Momento: de color verde hoja.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hagan orden en sus casas sagitarianos. No olvidemos que el placard refleja bastante en qué estado emocional estamos. Liberen energía, ventilen bien las casas, hagan limpieza profunda. Día que les trae llamados de amigos que los alegra.



Momento: de color crema.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas los enojos afuera. Traten de equilibrar las emociones en este día con algunos inconvenientes sorpresivos que les modificarían los ánimos. Denle la importancia necesaria a cada cosa. Cambien la frecuencia mental y relajen.



Momento: de color agua.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos sentirán que es un sábado distinto. La centralidad se la llevan los afectos, las vivencias en la familia, los diálogos, el compartir tiempo juntos con alegría. Dejen atrás los recelos o las broncas que sólo traen gusto amargo y pena.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos la ultra espiritualidad a flor de piel en este día saturnino que los lleva a meditar y pensar profundo. Introspección necesaria en la vida de todos, hoy los ayudará a afrontar y poder dar por terminados dolores afectivos que ya no debieran tener más.



Momento: de color rojizo.