Éstas son las predicciones para el sábado 5 de diciembre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos día interesante para conectarse con ustedes mismos, verse, leerse, pensarse. Pidan a sus parejas lo que están necesitando, amar al otro implica atenderlo, comprenderlo, darle, ayudarlo, respetarlo. Busquen dialogar.



Momento: de color amatista.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Hay ilusiones que vamos sosteniendo en el tiempo, y cometemos el error de naturalizarlas como posibles e inevitables. Es momento de enfrentar la realidad, no sólo para poder progresar, sino para liberarnos del dolor o la ansiedad.



Momento: de color maracuyá.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Cuando esperamos que alguien nos pague un dinero que nos debe, simplemente hay que esperar que cumpla y no desesperar. No centralizar esa situación como emergencia, lastima y hace mal. Noticias positivas y buenas.



Momento: de color azul cobalto.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Traten de planificar sus proyectos pensándolos bien y midiendo los alcances posibles. No siempre lo que calculamos se traslada a la realidad tangible, revean y modifiquen. Aprovechen para poder también despejar la mente.



Momento: de color marrón.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



A veces hay que revisar el modo con que uno se relaciona con los demás. Uno se acostumbra a determinado estilo y si notamos que en algo es chocante, considerar cambiar es un gran gesto no sólo por los demás, sino por uno.



Momento: de color fresa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No es bueno estar a la defensiva y dejar de considerar entregarse a un amor que se siente bien. La desconfianza o el miedo a sufrir, nos quita alegría de vivir, es mejor siempre pensar en positivo y dejarnos ser. Libertad y coraje.



Momento: de color magenta.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Jornada que se prestaría a perder el equilibrio emocional y esa sensación no es para nada buena. Los pensamientos pueden ser controlados, y cuando nos queremos a nosotros mismos como debemos, todo lo malo pasa.



Momento: de color rosa intenso y suave.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Es importante buscar el control de nosotros mismos, cuando sentimos angustia. Nadie mejor que nosotros mismos para cuidarnos y proponernos surgir de las cenizas y estar bien. Salidas inesperadas para ponerse alegre.



Momento: de color salmón.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Darse aliento cuando hay sinsabor, siempre va a ser positivo para uno. Las sensaciones en el amor quizás algo caldeadas, deberían ser racionalizadas y sacar otro tipo de conclusiones, aunque no sean las que más querríamos.



Momento: de color lavanda.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los caprichos que muchas veces vamos incorporando a nuestro modo de ser, van deteriorando nuestra calidad emocional. Buscar simpleza en la vida es parte de la sabiduría que vamos adquiriendo. Todo colabora con la evolución.



Momento: de color púrpura.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



A veces nuestras pretensiones respecto al otro se tornan algo exigentes. Es siempre mejor tratar de bajar los decibeles y emprender un vínculo con mayor ternura, amplitud y comprensión hacia quien tenemos al lado. Renovación.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Buena jornada para tomarse unos momentos y revisar las cuentas, las deudas, los compromisos adquiridos y por adquirir. Saquen cuentas y programen. Tranquilidad afectiva, en compañía de familia y buenos amigos. Equilibrio.



Momento: de color cobre.