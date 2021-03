Éstas son las predicciones para el sábado 27 de marzo de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos, busquen la paz para poder trascender esas cuestiones que dolieron y que tienen bastante tiempo en sus corazones. No perturben su actualidad y traten de apreciar las posibilidades múltiples que ofrece la vida.



Momento: de color amatista.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Literamlente un día para el pleno goce y contentamiento que vienen de la mano de reencuentros y llamados que emocionan sus almas. Aprecien y disfruten de los logros humanos que van teniendo, la materia es un capítulo menos importante.



Momento: de color perla.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los gemelitos con un día típico para esta esencia cuestionadora y buscadora de respuestas. Llegan a ustedes sugerencias y propuestas que los hará meditar la conveniencia. Traten de dormir sin pensar tanto antes de que las cosas sucedan.



Momento: de color azul marino.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Hoy los cancerianos conversarán con sus fueros íntimos, y se darán cuenta que el cambio generado con actitudes que probaron tener, es más que positivo. Saber y reconocer que a veces es preferible callar, genera evolución.



Momento: de color verde mar.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos, si pudieran soltar el mando de algunas situaciones y permitir que los demás hagan y demuestren el sentido de responsabilidad, sería maravilloso para todos los involucrados. No siempre es bueno decidir por los demás en la familia.



Momento: de color melón.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Hay cuestiones que resurgen y alterarían algo su paz en este día con posibilidades varias. Proceder con paciencia y buena energía, es lo indicado. Los corazones con celos no llevan a buen camino y mucho menos a sano final. Dejar libre al otro.



Momento: de color rojo carmesí.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los librianos en pleno romanticismo, sobre todo aquellos que están conociendo a alguien. Podría haber continuidad y proyectos en común. Alegría continua y sincronizada. Finanzas para repasar y cuidar de no emitir gastos innecesarios.



Momento: de color bombón con guinda.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Los escorpiones con un día pleno en sus mentes lúcidas. Creatividad a flor de piel y libertad en el pensamiento. Hay nuevas ganas de hacer cosas que les gustan desde siempre. Oportunidad. Capacidad de ahorro y equilibrio claro. Notarán avances en el amor.



Momento: de color platino.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Ayuda afectiva frente a situación algo convulsionada. Traten de medir sus palabras y reconocer que en la vida siempre hay algún problema. Minimicen y llegarán a ustedes nuevos puntos de vista y elementos con los que poder enfrentar y resolver será no tan difícil.



Momento: de color granate.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Mente lúcida y un día activo de manera muy positiva resolviendo problemas. Los inconvenientes en la familia podrían resolverse con más diálogo y aceptación de las opiniones o decisiones de los otros. Traten de no exagerar. La simpleza es evolución.



Momento: de color té verde.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Jornada en la que los acuarianos sentirían cansancio. Pero sobre todo, psíquico. Buscar distracción abarca un abanico de posibilidades muy extenso. Las cosas siempre tienen una explicación, hay finales en el amor, también comienzos. Todo se mueve.



Momento: de color pino.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día para realizar cambios en la casa, renovar, mover los muebles, sacar lo que no usamos y sobre todo dar lo que también quizás nos sirva. Dar es un deber espiritual. Color cálido en las relaciones afectivas de los piscianos, en una jornada placentera.



Momento: de color manteca.