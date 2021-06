Éstas son las predicciones para el sábado 26 de junio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sábado alegre con posibilidades de recibir llamadas o noticias inesperadas que les darían gran alegría en el haber afectivo. Las cuentas llamarían su atención, organícense y cuiden los gastos excesivos.



Momento: de color beige.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Muchas veces los taurinos creen demasiado que sus pensamientos o razonamientos son los más correctos o los más precisos. Es un trabajo de todos empezar a concebir la idea de que los demás tienen que ser escuchados y respetados.



Momento: de color plateado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos a prestar atención a sus gastos que parecieran a veces perder el control. Evaluar las cosas que pensamos que necesitamos y tratar de descartar las que realmente no hace falta. Llamados del corazón de sus parejas.



Momento: de color berenjena.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos con la dificultad de animarse a veces a hacer propuestas a personas que son de su agrado. El temor a sufrir no es una alternativa válida, porque el sufrimiento es parte de la vida y amar no debe implicar sufrir o padecer. Adelante.



Momento: de color salmón.

LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Los argumentos en el plano afectivo de los leoninos, muchas veces implica no poder ser negociables ni discutibles. El otro es importante y esa es la llave para entender que las cosas se arman de a dos y que se resuelven de a dos.



Momento: de color negro azabache.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Darse cuenta que a veces no estamos acertados en rechazar las argumentaciones de las personas con quienes quizás tengamos diferencias. Escuchar y entender, son las llaves. Finanzas justas, alivio y planeamientos.



Momento: de color verde puro.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los librianos con mucho entusiasmo con planes nuevos y aspiraciones algo más contundentes en el área de las actividades. Comprender que el mundo es un abanico eterno de oportunidades, es la llave para nunca decaer ni frustrarse.



Momento: de color dorado.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Sin inconvenientes, los escorpianos podrían resolver situaciones con personas allegadas con las que tienen problemas en común. Se acerca algo nuevo para aquellos que estén sin pareja. Llamados con propuestas irrechazables.



Momento: de color azul noche.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Gustosos los activos arqueritos, hoy completan sus aspiraciones en el plano de las actividades. Nuevos rumbos o proyectos marcados por la desafiante naturaleza de estos interesantes nativos. Inspiración y confianza propia.



Momento: de color azul mar.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los capricornianos con pensamientos claros para avanzar en las relaciones afectivas. Interés y aplomo muy acompañado por su hacedor regente Saturno. Hay calma en sus vidas, miran a su alrededor y alivian su ansiedad.



Momento: de color caoba.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Consolidan uniones tanto afectivas como comerciales. Los acuarianos en armonía con sus mentes y sueños, logran finalmente dar con la persona justa. No se apresuren a programar las cosas por demás, dejen jugar también a los tiempos.



Momento: de color azul Francia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Verán desvanecerse espejismos negativos respecto a supuestos problemas de salud. La hipocondría o la melancolía muchas veces nos juegan malas pasadas. Celebración y unión en las relaciones afectivas tanto de amigos como parejas.



Momento: de color esmeralda.