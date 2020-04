Éstas son las predicciones para el sábado 25 de enero de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Comienzan una jornada con mucha actividad, sobre todo aquellos que tienen que cumplir con sus tareas. Buscan consolidarse en sus pensamientos para poder proyectar de manera responsable sus aspiraciones. Tranquilidad.



Momento: de color verde claro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos con un sábado apreciable, aún para aquellos que no estén de buen humor. Procuren cambiar negativo por positivo, busquen restaurar lo que parece perdido tratando de obtener la posibilidad de reanudar diálogos o propuestas.



Momento: de color naranja.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día de tentaciones geminianos. Aquellos que deban seguir una dieta, conéctense con el sabor de lo que pueden comer, y distingan las virtudes de esa comida noble. Llamados de amigos que distraerán esta jornada especial.



Momento: de color manzana roja.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos aquellos que deban trabajar cuidado con la distracción. Procuren tratar de dormir mejor y de aprender a poder separar las cosas del trabajo de las cotidianas caseras. Ordenarse mentalmente, hace bien y provee mayor lucidez.



Momento: de color salmón.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Leoninos, habría posibilidades de sumar actividades que podrían acrecentar sus ganancias. Sepan considerar las ventajas de esos programas. El amor algo cabizbajo. Analicen que a la pareja también tiene una vida.



Momento: de color arándano.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Las mentes de estos pensantes nativos, tendrán hoy una jornada con mucha lucidez y sentido práctico que los hará poder tomar decisiones precisas y sin temores o dudas. Saber que todo llega es parte del logro de la tranquilidad.



Momento: de color rosa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos saber que no siempre los demás está predispuestos a cumplir con nuestras pretensiones o necesidades. Cada uno tiene su propio conjunto de problemas o preocupaciones. Den tiempo. La aceptación es importante y aliviana cargas.



Momento: de color celeste.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos las lecciones tienen que ver a veces con cosas que no queremos vivir o que no se nos dan aun habiendo pedido o deseado mucho. Todo está equilibrado en este Cosmos, la propuesta de hoy es poder soltar y saber esperar.



Momento: de color mediterráneo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos es este un día positivo para citas, encuentros, reuniones sociales o conversaciones. El ámbito afectivo toma las riendas de esta jornada y la transformará en un buen momento de revelaciones, descubrimientos y hallazgos.



Momento: de color frutilla.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sábado activo para las cabritas que tienen que cumplir con compromisos. Cuando tenemos que hacer cosas de manera obligada por los motivos que sean, es valedero poner lo mejor de uno mismo y buscar disfrutar igual.



Momento: de color apio.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Aguateros, hoy sentirán que están listos para hacer propuestas en el plano afectivo, incluso tomar decisiones de final de vínculos o de comienzos. Conéctense con su verdad interna, aprovechen sus encantos y salgan a triunfar.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos, las vicisitudes de la vida a veces nos disparan pruebas altas. El punto es cómo tomamos cada cosa, cómo medimos nuestras emociones frente al problema. Busquen distraerse, hagan caminatas, escuchen música, vivan.



Momento: de color esmeralda.