Éstas son las predicciones para el sábado 21 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Mostrarse tal cual se es, no es difícil para los arianos. Hoy eso les jugará muy a favor a la hora de sincerar cuestiones en el ámbito laboral. Ideal jornada para endulzar a sus parejas y demostrarles su pleno amor. Aquellos que sientan dudas, hoy deciden.



Momento: de color coral.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Procuren aplicar su natural practicidad frente a las cosas o problemas que puedan surgir. Estén atentos a diálogos importantes que podrían hacerles saldar deudas del pasado emocional. Sensación y cierta inclinación a querer definir cosas.



Momento: de color azul.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Hay motivos constantes que producen tener que seguir y luchar. Hoy hay iluminación y sabiduría. Condiciones que les proporcionan crecimiento. La calidad de vida que nos da la tranquilidad no tiene precio en ningún sentido.



Momento: de color perla.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Disfrutar de poder funcionar desde las virtudes. Se amigan con personas. Hagan cuentas y evalúen los pro y las contras de esa aspiraciones que tienen. Busquen que se hagan realidad. Inteligencia y osadía para que la creatividad sea probable.



Momento: de color tomate.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Día para meditar y calcular sus tiempos futuros leoninos. Saber lo que se quiere lograr es el punto de partida. Podrían sentir que dieron todo lo que podrían dar en el plano afectivo. Ocurre que a veces lo que damos no es lo que el otro necesita o quiere.



Momento: de color verde bosque.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No sientan que se terminan los plazos para las propuestas propias que tenían en mente. Dense la posibilidad de dudar y revisar las aspiraciones con total optimismo. Flexibilidad emocional hacia las parejas generarán mejorías en los vínculos.



Momento: de color pera.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Es probable que sientan que hay cierta distancia con personas de su interés. Librianos, no siempre lo que imaginamos es tal cual. Trabajo interno para tratar de no sentirse siempre culpables o responsables de las actitudes de los demás. Autonomía.



Momento: de color añil.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Todo lo que quieren escuchar no siempre es pronunciado por esas personas de las que esperan cambios de actitud o método. Traten de avanzar sin miedo dando posibilidades al futuro con personas nuevas que llegarían a sus vidas. Aproximación y descubrimiento.



Momento: de color arándano.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Buen día para evaluar si tienen las cosas preparadas para realizar esos proyectos en mente. Día apto para diálogos importantes en el plano de las actividades aún siendo sábado. Se perfilan bien las parejas nuevas y quienes las tengan renueven ánimos.



Momento: de color magenta.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día ideal para desempolvar viejos pensamientos de tristezas profundas o desencantos y procurar desterrarlos para siempre. A veces la lúcida mente del Capricornio se obsesiona y suma toxicidad interna. Superación, propuesta y definición.



Momento: de color amatista.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Disfrutarán de este día si ponen la mejor energía. Procuren dejar de lado sensaciones negativas, pretensiones imposibles o posibilidades de perder un día lindo. Las cosas son más simples de lo que imaginamos, procuren reconocer todo lo bueno que les pasa.



Momento: de color azul Francia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Cierta inquietud en el plano familiar, asuntos normales, comunes y habituales que nos van pasando a lo largo de la vida. Buen desenvolvimiento y ánimo para lograr soluciones inmediatas. Amor luciendo las uniones y los compromisos.



Momento: de color menta.