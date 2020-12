Éstas son las predicciones para el sábado 19 de diciembre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Les resultará difícil decir que no a una alternativa afectiva que se presenta. Deberán sentarse a pensar lo que pierden y lo que ganan. Podría surgir reunión improvisada laboral. Reconocer lo que se siente.



Momento: de color celeste.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Simpatizarán con alguien de su entorno laboral y les surgen ganas de saber más. Los ánimos estarán calmos, optimismo que crece por buena noticia en la familia. Mantener el orden interno es siempre importante.



Momento: de color café.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Recomienza un proyecto que había dejado suspendido en otro momento. La búsqueda sentimental los llevará a ser un poco más abiertos en sus principios. La exigencia a veces nos cierra puertas.



Momento: de color mandarina.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



En el plano laboral las cosas pueden tener un pequeño percance. Traten de no cometer errores con el manejo de su dinero. Medirse es prevenir en lo que a finanzas respecta. Pongan límites razonables en su relación de pareja.



Momento: de color verde claro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Dan por perdida una relación que era difícil para ustedes lograr. Alivio. Su sensación de libertad intocable se transformará en ganas de compartirla. Llega alguien importante en su campo laboral que les abre una puerta.



Momento: de color rosa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No sientan las cosas que les dicen como algo que intimida su integridad. A veces la gente quiere ayudarnos y es algo que debemos aceptar. Tener en cuenta que podemos ser más permisivos y abiertos. relajen.



Momento: de color dorado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los compromisos emocionales anteriores dejarán de tener importancia para ustedes. Liberación de culpas infundadas. Sorpresa y evolución. Ocuparnos de nosotros y de las cosas que nos pasan nos hace sentir muy bien.



Momento: de color celeste.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Deberán aprender a asumir las cosas que sienten más allá de las trabas que pongan sus miedos. Vivir implica permitirse hacerlo, asumiendo los desafíos que la vida nos emite. Nunca nos pasará más de lo que podemos soportar.



Momento: de color azul profundo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Caminan correctamente en proyecto nuevo con el que están muy ilusionados. La ambición sana los guiará hacia el éxito. Sentirán deseos de interrumpir una relación afectiva de mucho tiempo. El respeto al otro es decirle la verdad.



Momento: de color púrpura.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Traten de ser considerados con el débil y con el que falla sin saberlo. Su compromiso afectivo los alegrará para poder equiparar las cosas que nos pasan y darles un frescor necesario a la hora de buscar solucionar problemas.



Momento: de color crema.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



No se desesperen si las cosas en el plano laboral no se dan como esperan. Los momentos difíciles debemos acompañarlos con el mejor buen humor que podamos. Valorar las buenas cosas que nos pasan, siempre hay en la vida.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Renuevan una esperanza en el plano afectivo. Diálogo y acercamiento. Lo importante en este día sería poner nuevos objetivos que renueven el espíritu. Crecer sabiendo que lo hacemos y que podemos decidirlo. Liberación.



Momento: de color oro.