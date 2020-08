Éstas son las predicciones para el sábado 15 de agosto de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos a no decaer, siempre detrás de una posibilidad viene otra. Es importante estar abiertos y no dejar de buscar. El ánimo, surge desde el propio empuje. Permitan ser abrazados y contenidos, es bueno saber y poder reposarse en el otro.



Momento: de color menta.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Hay algarabía para los taurinos en este día en el que la informalidad les hará bien. Se distienden dejando un poco de lado los problemas. Saber y aprender, que lo mejor es el buen humor y la sana expectativa. Respiren.



Momento: de color salmón.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Se direccionan las emociones hacia un mejor lado. Día de meditación, reflexión y algo de tiempo para poder pensar. Los días pasan y quizás cuando un problema nos ocupa mucho tiempo, es mejor poder dejar atrás o cambiar el punto de vista.



Momento: de color azabache.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Interesante jornada con algunas novedades afectivas que les harán pasar buenos momentos. Sin importar demasiado los comentarios que llegan a sus oídos, traten de valorar y enfocarse en lo que les importa realmente. Liberación.



Momento: de color fucsia.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Leoninos día laborioso en el hogar, con cambios y remodelación. Los muebles hay que moverlos, aunque mínimo, algo modifiquen. Renueva las energías. El amor con bastante pasión, se enfoca hacia nuevo camino más afianzado.



Momento: de color turquesa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Aprender que lo que se siente no puede forzarse, ni manipular, ni engañarse. La expresión de lo que se siente es pura y en respeto a eso, la aceptación es la opción sana. Distensión en el campo laboral, dándole una jornada equilibrada.



Momento: de color púrpura.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Siempre es bueno poner límites respetuosos a quienes no se dan cuenta que quizás invadan la privacidad de las vidas. Es importante buscar y hacer respetar los espacios propios en todo sentido. Día para estar con uno mismo.



Momento: de color perla.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Vivacidad y energía aportándoles lo necesario como para poder decir las cosas que hace tiempo tienen guardadas. Apunten a tratar de modificar las cosas de la rutina que le generan stress. Organizarse y disfrutar de la vida, es un derecho.



Momento: de color coral.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Jornada con bastante diversión se conectan con la familia validando las uniones afectivas. Es buen momento para buscar alegría y dejar de lado las cosas que generan molestias. Sin retroceso, algunos vínculos amorosos avanzan en plenitud.



Momento: de color verde puro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Saber qué es lo que uno pretende del otro es poder planearlo, decirlo, mostrarse tal cual se es. Logran las cabritas consolidad temas importantes en el hogar. Día intenso y con respuestas internas que les darán linda sensación.



Momento: de color cobre.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los aguateros en un día con compromisos familiares que deberán atender y ocuparse. La buena predisposición siempre es un valor importante que ofrece generar buenas cosas entre nosotros. Noticias alentadoras. Paz.



Momento: de color azul Francia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Es sano esquivar conflictos en todo sentido y lugar. Entender a los demás del modo que son y elegir con quién estar. Jornada atractiva con sentimientos favorables y tentadores respecto a las parejas con las que viven. Encanto y seducción.



Momento: de color rosa.