Éstas son las predicciones para el sábado 12 de junio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos momentos para relajarse mentalmente, aún cumpliendo funciones o responsabilidades. La vida propone, pero nosotros a veces no vemos o desistimos porque sentimos que no debemos darnos espacio. Error que daña.



Momento: de color cereza.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las dudas que sienten respecto a situaciones confusas con personas del entorno diario debieran tratar de resolverlas y poder arribar a un concepto. El silencio o la prudencia por temor no nos dan resultados que sirvan. Animarse es todo.



Momento: de color malva.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos jornada de logros completos en el área de las actividades hoy sábado. Posibilidades importantes que les darían caminos. Un día para no detenerse y probarse a uno mismo. El amor con posibilidades nuevas con buena proyección.



Momento: de color dorado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos a prestar atención y a analizar bien las propuestas que surjan en el plano de las actividades. No siempre la honestidad es una virtud en todos los humanos, atención. El amor con diálogo abierto y sensación de compromiso serio.



Momento: de color rosa.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Leoninos día de reconciliación con aquellos con los que a veces chocan o discuten. Buscar lo mejor del otro y otorgar lo mejor de uno, es la llave para demostrar que estamos hechos de amor. Derechos y deberes en las parejas se plantearán.



Momento: de color plateado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos atiendan los asuntos en sus casas, arreglos que hacer y buen momento para descartar lo que no se usa, mover los muebles y limpiar profundo. Todas las posibilidades de empezar una nueva etapa en el amor están hoy.



Momento: de color amarillo fuerte.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos traten de no tentarse con las cosas que ven para comprar online, hay que aprender que no todo lo que deseamos es lo que necesitamos. Paciencia en el amor, escuchen al otro y procuren hacer esos pequeños cambios que les piden.



Momento: de color castaño.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos, hoy tendrán respuestas que esperan en el ámbito financiero. Algunos logran pautar mudanzas y otros pueden completar compras equipando más las casas. Amor muy contemplado por la pareja, con proyectos en común.



Momento: de color rojo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos traten de sentarse a pensar cuál es la persona que más les atrae y quizás tratar de apuntar a lograr algún propósito más serio. El amor merece ser sentido y respetado. Las actividades con buen criterio de avance y logro.



Momento: de color púrpura.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con bastantes posibilidades de conectarse con personas allegadas. Aprovechen y relajen. Que sus focos de atención en el plano financiero sean como para dar las prioridades de sus planes. Consolidación y alegrías.



Momento: de color maíz.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos con mucha actividad y compromisos, busquen hoy tratar de buscarse el rato para poder conectarse con la distracción o hacer alguna actividad tranquila en casa para lograr relajación. El amor en espera y con reclamos. Expliquen su estado anímico.



Momento: de color verde bosque.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos quizás surja algún inconveniente que los llevará a hacerse preguntas en el plano afectivo. Cuando las discusiones son diarias o subidas de tono, es sano tomar decisiones. El amor, no es dolor ni bronca, siempre debe ser solución.



Momento: de color blanco.