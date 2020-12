Éstas son las predicciones para el sábado 12 de diciembre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



A medias tintas quedará una conversación que ustedes pensaban mantener con alguien de su entorno, traten de repetir reunión. Las cosas en el amor están muy bien, aunque por temor a herir dejan de decir lo que necesitan hacerles saber a sus parejas. La sinceridad y el respeto son base en los afectos.



Momento de color: lila.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Brillantez en asuntos del corazón, la gentileza y la cordialidad al pie de la letra. Logran ayudar a alguien que quieren de cambiar en sus vidas cosas que los perjudican. Revisen los proyectos de la semana. Comprobar que con suavidad y buen tino todo es más fácil y más respetuoso a la hora de dialogar con los suyos.



Momento de color: verde musgo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Una contrariedad que resulta engañosa les dispara un enfrentamiento en el ámbito laboral. Sepan tocar a tiempo el tema que los preocupa referido a sus finanzas. No se avergüencen de pedir ayuda, es noble y positivo reconocer que necesitamos del otro. Busquen porque encontrarán siempre. salud emocional.



Momento de color: durazno.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Si no se distraen en los asuntos que competen a sus finanzas no pasarán un mal momento, gasten lo que realmente necesitan gastar. El amor los distrae y los entretiene bien, sienten armonía y compenetración que sana las dolencias. hay asuntos de papeles que van avanzando de manera correcta.



Momento de color: mandarina.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Si se atreven a solicitar esa reunión que desean verán que la logran. No apunten con agudeza sus pensamientos, sean un poco más abiertos. La flexibilidad de sus parejas les da paz. Cuando los días no se presentan fáciles lo mejor es empezar de a poco calculando el futuro inmediato, para poder avanzar.



Momento de color: amatista.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Mantenga alerta su bolsillo, no genere un gasto innecesario, necesitará ese dinero para algo importante. La calidad de su relación mejora ponga sus ganas y verá. Prevenir situaciones es poder comprender más fácil cuando se producen.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Hay una relación que podría quebrarse por entredichos innecesarios y poco constructivos. Respiren profundo antes de decir cosas que luego resultaría difícil reponer. La salvedad es necesaria en diálogo, aclaren. El punto no es vacilar sino buscar la verdad y tratar de respetarla. alivianen peso emocional.



Momento de color: verde agua.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Alta dedicación por asunto de papeles en la que deben ajustar algunas cosas para quedarse tranquilo. Los trámites siempre deberán tenerlos al día, traten de dejar todo en orden hoy sábado podrían tener ese tiempo para poder hacerlo. La satisfacción llega por mucho cariño que reciben de su familia. Disfruten.



Momento de color. menta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Buena predisposición para el diálogo tendrán en este día. Es ideal para llegar a un acuerdo. Los momentos en el plano afectivo serán inolvidables. Entender que el amor siempre puede salvar nuestro espíritu es muy importante para aprender a concebir la vida más simple y sanamente.



Momento de color: rosa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Actividad que deberán interrumpir por llamado importante por parte de amigos que les podrían proponer algún proyecto en el plano de las actividades. Una buena expectativa en el plano de los afectos, disfruten. Entender y dejar a veces que las cosas declaren su propio rumbo.



Momento de color: castaño.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Si estuvieran por realizar una compra importante deberían esperar y seguir mirando, aparece algo mejor. Los momentos del corazón estarán impregnados de gran magnetismo. Todo en la vida tiene su comienzo y luego su desarrollo, sepan esperar y vivenciar cada momento que la vida propone.



Momento de color: perla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Plenitud que trasladarán a los suyos y pasarán una jornada agradable. Podrían tener desencuentros en el plano familiar. Lleven con ustedes la mejor buena voluntad para dialogar. Darse cuenta de los momentos precisos en los que uno debe hablar, proclamar la verdad de los que les pasa, decir, siempre es bueno.



Momento de color: almendra.