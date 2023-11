Éstas son las predicciones para el sábado 10 de Noviembre de 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Sábado con acontecimientos sociales para algunos. Reuniones y festejos que salen bien. Es un buen día para limpiezas profundas en los hogares, movimiento de muebles, cosas que puedan sacar o dar. Reorganización.

Momento de color: dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Sienten que caen en ustedes algunas responsabilidades que en realidad no lo son. Hagan lo que les dicte su conciencia, pero sepan separar las cosas. Implicancias emocionales luego de diálogos con personas de su interés.

Momento de color: salmón.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Sentirán orgullo por su creatividad que hoy estará a flor de piel. Representan su interioridad en el Arte incluso algunos no estaban animados a realizar. El los afectos no echen culpas, no hace falta. Prosperidad.

Momento de color: frutilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Hagan lo que realmente mejor les parezca respecto a esas invitaciones o compromisos que tienen. Es siempre mejor sentirse cómodo y auténtico antes de tener que fingir lo que no siente o pueden. Llamados.

Momento de color: azulino.

Leo (23 de julio al 21 de agosto)

Les toca elegir en este día de actividad en el que surgirán nuevas reuniones. Las actividades del día estarán sujetas a pensar bien sobre sus finanzas o inversiones que les propongan. Hoy no dudarán sobre sus sentimientos. Paz.

Momento de color: malva.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Controlan muy bien sus emociones ante ofuscamiento de otros. Desentenderse de las malas actitudes de los otros, es sano. Cuentan con elementos como para ir calculando y programando proyectos.

Momento de color: amarillo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Tengan en cuenta buscar rodearse de personas que les hagan sentirse bien y acompañados. Hay momentos de la vida que es menester tomar decisiones para que justamente, se viva bien y sin problemas agregados.

Momento de color: malva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Día para dedicarles tiempo a sus seres queridos. Recuperen diálogos, hagan llamados, valoren lo que tienen. Las tentaciones alimenticias estarán a la orden del día. Es entonces un buen momento para decidir cuidarse.

Momento de color: rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las emociones también pueden tratarse o analizar de qué manera se pueden manejar para que no haya sufrimientos prolongados o sin sentido. Renueven su impronta, muevan y remuevan lo que hace mal.

Momento de color: púrpura.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Intuición en el plano económico que les hará tomar decisiones interesantes y auspiciosas. Prever para futuro es algo que ustedes saben hacer muy bien. El amor con acompañamiento pero con reclamos.

Momento de color: lima.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Varias razones tienen para hoy ponerse el propósito de tratar de cambiar aquellas actitudes que los demás les dicen que no son las adecuadas. Propicio es por el bien de todos poner lo mejor de uno, honestamente.

Momento de color: cerceta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

No conciban que están siendo atropellados en sus convicciones, cada uno piensa lo que quiere y eso hay que respetar. Día para organizar visitas o reuniones con amigos que les hará renovar las energías.

Momento de color: amaranto.