Éstas son las predicciones para el sábado 10 de abril de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos inteligencia emocional para resolver situaciones en el plano familiar. Dedicación necesaria que todos debiéramos realizar. El amor tranquilo, aprendiendo día a día buscando lo mejor del otro. Sientan que las cosas pueden estar siempre mejor.



Momento: de color té verde.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos evalúen si realmente es el momento como para iniciar un emprendimiento con mucho gasto, analicen las variables y estén atentos. Las dificultades en el área afectiva, podrían llevarlos a sentir tristeza. Procuren no exagerar ni manejarse desde la terquedad. Equilibren las emociones.



Momento: de color verde palta.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Nuevas ideas respecto a sus actividades geminianos que los tentarán con poder proyectarse en otras cosas. Lucidez. Los movimientos del corazón estarán muy compenetrados en tratar de consolidar relaciones de pareja. Distiéndanse.



Momento: de color zanahoria.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Color de esperanza nueva dándoles a las almas mayor animosidad Se rejuvenecen los ánimos y se repletan de buenas señales. Corazón con ganas de dejar atrás conflictos innecesarios. Analizan posibilidades de encarar nuevos rumbos laborales.



Momento: de color melón.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Traten de simplificar las reacciones ante las circunstancias que se presenten, son naturales los problemas en la vida, sepan esperar. El amor con lindos momentos que debieran aprovechar y analizar la importancia de estar bien.



Momento: de color rosa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los virginianos alertados por exageraciones propias respecto a situaciones laborales. Tranquilicen sus ansias y emociones distrayéndose con algo que les guste, hoy es sábado, dejen fluir los tiempos. El amor con sensación de pertenencia y estabilidad.



Momento: de color lila.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos cuando un pensamiento se transforma en obsesión, deberían poder frenarlo y cambiarlo de inmediato. El juego con las emociones, no debe transformarse en costumbre. Busquen el momento para mantener ese diálogo que esperan.



Momento: de color uva.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Quizás uno de los días con mayor energía aprovechable dado su equilibrio y buen uso de la intelectualidad. Verán reflejadas sus expectativas en el campo esperado. No olviden ocuparse también del corazón que llama.



Momento: de color amarillo tenue.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Capacidad y empuje en esta jornada con bastante ocupación intelectual. Procuren plasmar los pensamientos que aluden a posibles emprendimientos, no teman, crean en ustedes. Día lúcido y con mucha animosidad. Amor acompañando.



Momento: de color turquesa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sensación de tener que hacer ciertos cambios en el modo de encarar las finanzas familiares. Ustedes son muy idóneos en el manejo económico. Hay nuevas e interesantes ideas para emprender a futuro. Cálido llamado.



Momento: de color blanco.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos sepan medir sus palabras aún teniendo razón. No es apropiado herir ni sumar problemas al problema mismo. Conectarse con personas amigas es una buena costumbre, compartir la vida con quienes queremos es importante. Aprovechen esta etapa.



Momento: de color dorado.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Traten de ocuparse de los temas que los preocupan en el plano financiero. No sumirse en los pensamientos que los vinculan a su pasado afectivo también sería la clave del día. A veces caemos, pero lo mejor es levantarse y seguir.



Momento: de color esmeralda.