Éstas son las predicciones para el miércoles 8 de junio de 2022.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Se presentan posibilidades de emprender algo que les puede generar un cambio en la forma de encarar la vida laboral. Los proyectos pueden darse. Sean selectivos con sus prioridades. Las alternativas en la vida son múltiples, la inteligencia para darse cuenta de las cosas es una.

Momento de color: amarillo oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Estado de tensión que disminuye con el paso de las horas. Cuando los intereses son encontrados, son posibles las discusiones. Tratar de manejarse con un modo prudente siempre es la clave para poder hacer de la vida una constante positiva. Procuren calmar los nervios, distiendan.

Momento de color: plateado.

Géminis (22 de mayo al 20 al 20 de junio)

La jornada se presenta con un estado de ánimo no muy entusiasta, conéctense con las cosas positivas que les pasan y no con las negativas. Reciben de alguien noticias que los alegrarán. Tratar de no caer en tristeza, siempre está la soga de donde sostenerse y la más fuerte debe ser la de uno mismo.

Momento de color: crema.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Una nueva puerta se les puede abrir muy pronto pero dependerá que ustedes la golpeen. El plano laboral encuentra su rumbo. No se desanimen ante presiones en el plano afectivo, dialoguen y den sus puntos de vista. Tenemos que aprender a oír la voz de las personas que queremos.

Momento de color: maíz.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La causa de sus angustias económicas depende de ciertas circunstancias de las que podrán desentenderse pronto. No tengan en cuenta las opiniones encontradas que se dan en el plano afectivo, son pasajeras. Existen momentos en los que no podemos resolver todo lo que se nos plantea, el punto es esperar.

Momento de color: ciruela.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Deberían esperar un poco para tomar decisiones en el plano económico, hay circunstancias que deben tratar de arreglar de alguna manera. El amor les depara una jornada de alivio. La paciencia es una virtud que debemos no sólo tener a veces sino practicarla siempre.

Momento de color: azul Francia.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

La hipersensibilidad tiene su precio, traten de aprender a manejar las cosas un poco más desde lo mental y no lo emocional. Una expectativa que se cumplirá en el plano afectivo. Los buenos pensamientos y las sensaciones positivas los harán recuperar ciertas alegrías que sentía perdidas.

Momento de color: coral.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

No se preocupen por circunstancias temporales, manejen sus relaciones afectivas con la prudencia que acostumbran. La situación afectiva en el plano familiar está muy bien, alégrense. Aprender que en la vida siempre va a haber algo que nos preocupa, es importante para saber que aún así podemos estar bien.

Momento de color: vainilla.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Una variante en el plano laboral los mantendría algo nervioso. Traten de profundizar los diálogos con las personas indicadas. En el amor cuando reclamamos algo lo debemos hacer desde la tranquilidad de que lo que pedimos es lo justo. Comprensión y respeto.

Momento de color: manzana.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

El ajuste que hagan en el plano económico está muy acorde a las situaciones que vivimos. Hay una novedad que los alegrará en el plano familiar, aprovechen y pasen una linda jornada. Lo esencial de la vida es hacerla simple y completa en el corazón. El equilibrio interno sostiene la salud integral.

Momento de color: caramelo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

No pierdan su buen humor por algunas cuestiones familiares que los están perturbando, son pasajeras. La buena nueva viene desde lo laboral con un panorama más definido en lo que concierne a sus arreglos económicos. Pongan sus puntos en claro frente a quienes no lo son. Las cosas se encaminan.

Momento de color: violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La verdad de un acontecimiento afectivo saldrá a luz y los impulsará a quitarse de sus espaldas el peso de penas infundadas. La verdad siempre es la mejor opción ante todas las circunstancias de la vida. En el plano laboral hay preceptos útiles que los llevará a tener mejoras a futuro.

Momento de color: magenta.