Éstas son las predicciones para el miércoles 4 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sentirán mayor fortaleza en esta jornada luego de rendir pruebas en varios campos que van desde lo laboral, estudiantil o de salud. Éxito y alivio que los harán sentirse nuevos. Es un día mercuriano con energía de sanación y bálsamo.



Momento: de color blanco puro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



El tiempo nos ofrece la virtud permanente de poder realizar las cosas. Cada minuto es una posibilidad nueva para revertir, afirmar, crear, hacer, deshacer, aprovechar la vida. Anuncios en el plano laboral. Amor con empuje y deseos fuertes de reafirmarse.



Momento: de color añil.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día de trámites y gestiones que no siempre hay ganas de hacer. Hay una inquietud que se relaciona entre lo que se adquiere desde lo financiero y lo que se hace. Es importante creer que en algún momento uno puede vivir de lo que le gusta.



Momento: de color rojo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sentirán que viven una luna de miel en el ámbito laboral. Las cosas se acomodan y se sellan con proyección a largo plazo. Las diferencias pueden terminar. El amor en buen ritmo y consonancia. Sepan conciliar con la responsabilidad de poder ser felices.



Momento: de color lavanda.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos sensación de crecimiento en las actividades, con cierto alivio en los tiempos como para poder encarar alguna rutina física. Firmeza y determinación en el plano familiar apuntando a lograr entendimiento. Busquen mantener el equilibrio.



Momento: de color manteca.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Jornada en la que prevalece lo racional, actitud que no es difícil para este signo de Tierra. Lidiarán con asuntos en los que deberán tomar decisiones que serán acertadas. Confíen una vez más en ustedes mismos. Amor acompañando.



Momento: de color pino.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Camino más seguro para los a veces indecisos librianos que buscan poder estar tranquilos y establecidos en el ámbito laboral. Los matices en el plano afectivo se vislumbran y perciben en el aire. Busquen no exagerar y ser menos intolerante.



Momento: de color nilo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos esquiven hoy las inseguridades o los temores a la hora de ser entrevistados o rindan exámenes. La sobre exigencia trae a veces esa falta de confianza en nosotros mismos. Día de negociaciones. El amor con mayor atracción.



Momento: de color uva.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos procuren hoy no sobresaltarse. Siempre hay imprevistos en la vida, no se apabullen y vayan paso a paso. Sensación mezcla de comezón, afán y curiosidad en el plano afectivo. Personas que les intrigan y gustan. Posibilidad.



Momento: de color borgoña.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Realidad que se asume en el área de las actividades. Podría haber cambios con buenos comienzos incluso buenos finales. Fluctúan pensamientos que les producen ciertas posibilidades más precisas de lograr cambios profundos.



Momento: de color amatista.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Buena jornada para comenzar a plantearse de manera más concisa las ideas que tienen en cuanto a nuevas actividades. Ocupen sus energías en seguir adelante. Día amplio en creatividad. Amor con mayores probabilidades de concreciones.



Momento: de color menta.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos sobresalen los problemas familiares en la actividad de este día bastante emocional. Procuren conectarse con su parte espiritual y aplicarlo en la búsqueda de las soluciones. En el plano financiero es mejor postergar operaciones importantes.



Momento: de color magenta.