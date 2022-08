Éstas son las predicciones para el miércoles 31 de agosto de 2022.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Laboriosa jornada en la que los hechos se suceden sin pausa. Los resultados son buenos finalmente. No malinterpreten a quienes tienen a su lado, traten de comprender ciertas actitudes. Ver el fondo de las cosas, ponerse en el lugar del otro.

Momento de color: mora.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

No se angustien si no ven los resultados que esperaban en el área de sus actividades. A veces las cosas llevan un tiempo más para poder verse concretadas. Ser optimista aunque a veces cueste serlo. Distraigan sus mentes, busquen paz.

Momento de color: plateado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Resuelven un problema que los aquejaba desde hace tiempo. En lo inmediato verán la luz sobre su camino al liberarse de cuestiones del pasado. Su memoria se limpia y su presente se activa. Colaborar poniendo el mejor ánimo de superación.

El horóscopo para el miércoles 24 de agosto de 2022

Momento de color: frambuesas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Los llaman para realizar una actividad en la que podrán lucir sus talentos. No se alteren y traten de no discutir apenas alguien de su entorno familiar le dice algo. Revisen sus actitudes. Conéctense con su paciencia natural. Busquen el equilibrio.

Momento de color: champiñón.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se sensibilizan frente a los problemas de los demás, traten de ver hacia adentro y descubran con cuáles de los suyos asocian ese dolor y úsenlos para ayudar. Una llamada por recomendación les ofrece trabajo. Sentir es bueno siempre. Evolución.

Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Cansancio psicofísico, traten de acomodar sus horarios y hacer finalmente lo que pueden. Sus parejas esperan de ustedes más aproximación y apertura, no se nieguen a compartir. Abrirnos alivia nuestra carga. Relajación.

El horóscopo para el jueves 25 agosto de 2022

Momento de color: uva verde.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Escueta explicación les darán por decisión que se toma en el área las actividades. Todo puede deberse a cierta confusión. Sus nervios le pueden jugar una mala pasada, busquen armonizarse. No desesperar sino tratar de solucionar.

Momento de color: lila.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Comprenden una actitud que en otro momento no hubieran podido en el plano familiar. Sinceridad. Para que las cosas no pierdan su orden no debemos llevarlas al límite, dejen de lado las obsesiones. El amor con muchas ganas de crecimiento.

Momento de color: té verde.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Estrategia que los lleva a un éxito en el plano laboral. Llega una posibilidad de hacer valer su nombre en el plano de sus actividades. Lograr el amor no es una tarea fácil, el punto es no temerle y estar abiertos sabiendo lo que queremos.

El horóscopo para el viernes 26 de agosto de 2022

Momento de color: crema.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Llegan a un acuerdo por cierto problema con papeles, firma importante. Sensación de logro que les levanta el ánimo. Luchar para lograr lo que deseamos es necesario siempre. El esfuerzo en la vida es importante poder realizarlo con alegría.

Momento de color: naranja.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Traten de tranquilizar sus nervios y sepan esperar, que haya un impás en el trabajo no quiere decir que dejen de ser llamados. Mejora su parte afectiva ampliamente, depositen la energía allí. Buscar apoyo cuando lo necesitamos es importante.

Momento de color: esmeralda.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Llega una solución que ustedes esperaban que tiene que ver con su parte económica. Sentirán que comienzan a aliviarse. Su corazón tiene muchas esperanzas que verá realizadas. Apuntar hacia donde sabemos que está lo que necesitamos.

Resultados de la Quiniela de Chubut del miércoles 24 de agosto

Momento de color: rosado.