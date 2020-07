Éstas son las predicciones para el miércoles 22 de julio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Momento de decisiones en el plano financiero, consulten con personas de confianza los pasos a seguir. Hoy es un día como para manejarse de manera prudente. La energía mercuriana de este miércoles ilumina la inteligencia de manera especial.



Momento: de color amarillo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos estén atentos podrían llegar ciertas reformas en el plano laboral que les aventuraría a mayores logros profesionales incluso financieros. Hagan una revisión interna sobre los asuntos profundos del corazón. A veces nos cuesta terminar vínculos.



Momento: de color lima.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



No es un día con claridad como para alterarse con el futuro. Relajen, disfruten el momento, ya llegarán las cosas esperadas. La vida es espera también. Todo se mueve, todo se transforma, todo evoluciona. Llamen a sus amigos, conversen, diviértanse.



Momento: de color aguamarina.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos de a poco sentirán energía renovada y una fuerza interna que les trae pensamientos positivos y alentadores a sentir la vida como un crisol de colores. Benéficos pensamientos que deberán conservar y asumirlos para la vida toda.



Momento: de color arcoiris.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



La ansiedad no es buena consejera. Leoninos en breve tendrán el Sol rigiendo sus días, calmen y pongan las mejores intenciones positivas por sobre la desesperación. Se reconectan con personas del pasado con quienes se sintieron felices.



Momento: de color oro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos las luchas internas son algo que todos tenemos y seguramente a lo largo de toda la vida. Conciliar con uno mismo ayuda a conciliar con los demás. El punto es lograr sentirse libres en su más sana definición. Amor en puerta.



Momento: de color púrpura.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos admitir los errores que cometemos ante el otro es tan importante como cualquier otra virtud. Hoy es un día reflexivo en el que buscan la luz en alguna puerta emocional para poder abrirla y respirar otros aires. Liberación.



Momento: de color blanco.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpiones hoy el aguijón estará a la orden del día. Antes de pronunciarse sin pensar tomen aire y reflexionen. Hay algunas situaciones en el plano familiar que verán resueltas. Hoy plutonianos busquen equilibrarse.



Momento: de color azul noche.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



No se adelanten a los hechos ni presupongan que las cosas que esperan fracasarían. Lejos de la realidad los resultados sobre problemas en el campo laboral. Alivio y esperanza. El amor con cierta distancia y pocas ganas de compartir. Abran sus corazones.



Momento: de color té verde.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Ser muy protocolar a veces nos genera demasiada angustia o sensación fuerte de tener responsabilidades que nos exceden. Sigan revisando sus modos de interpretar la vida y sus problemas. Hoy cabritas busquen distraerse, relajar, reírse, aprovechar.



Momento: de color uva.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos hay inspiración suficiente como para ponerse a generar proyectos y emprendimientos nuevos en el plano de las actividades. Funcionan hoy de manera ordenada y coherente ante algunos problemas que pueden surgir con las finanzas.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos digan lo necesario en el plano familiar. Callar sin mostrar lo que nos pasa no ayuda a nadie. Planteen y escuchen también, cada uno con su verdad y su realidad. El plano financiero se va sosteniendo bien, sigan organizándose así.



Momento: de color menta.