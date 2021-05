Éstas son las predicciones para el miércoles 19 de mayo de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día intermedio que los alienta a poder seguir adelante con ciertos trámites sin respuesta que tienen. La insistencia a veces nos permite avanzar sobre donde creemos que está perdido. Trabajen internamente el manejo de los nervios. Calma.



Momento: de color violeta.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las causas de ciertos problemas a veces no podemos encontrarlas, pero asumir que todo es por algo nos ayuda a sentirnos más contemplados por el Todo mismo. Angustias que ceden, llamen a amigos, tengan presentes a quienes los quieren.



Momento: de color canela.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Situaciones algo incómodas que se dan por llamados o conversaciones que surgen tener. Posterguen tomar decisiones que afectan lo que sienten, la contradicción nos hace cometer errores. Día para usar los frenos y exponer lo mejor de la personalidad.



Momento: de color castaño.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos las pretensiones que tenemos a veces nos sobrepasan y no nos permiten ver la realidad de las cosas posibles. La vida siempre trae premios, pero son a la medida de lo que nos sirve a cada uno para poder cumplir con nuestras lecciones.



Momento: de color púrpura.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Sentirán que logran resolver algunos problemas de larga data en el plano de las actividades. Ayuda que llega de cierto dinero que los complementa en la situación algo complicada que los aqueja. Piensen en positivo y vean el despliegue natural de las cosas.



Momento: de color mandarina.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos sienten que necesitan tomarse algunos permisos internos para poder relajarse desde adentro y hacia afuera. El cómo estamos afecta directamente a quienes nos rodean. Procuren trabajar los miedos, no se aten a ellos. Libertad próxima.



Momento: de color lavanda.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Área emocional algo dispersa y con altibajos. Día para realmente tomarse el tiempo preciso como para poder organizarse internamente. Miércoles con la regencia mercuriana que alienta la iluminación intelectual y racional.



Momento: de color blanco.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Sensaciones encontradas respecto a cuestiones afectivas. Son como olas de preguntas sin respuestas que invaden el día. Revisen la posibilidad de plantearse hasta dónde les sirve semejante uso de las energías. Finanzas en mejoría, no desesperen.



Momento: de color carmesí.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Usualmente canalizan los problemas de manera más inteligente, hoy podría ser un día en el que las emociones primen sobre la razón. Busquen calmarse. Cambio de planes respecto a emprendimiento por el que en realidad no tenían mucha seguridad.



Momento: de color berenjena.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con posibles noticias alentadoras en el plano de las actividades. Nuevos proyectos saldrían a luz con cierto acomodamiento y posibilidad de ser plasmados. Buscan poder limar asperezas con las parejas. No olviden que es importante escuchar al otro.



Momento: de color aguamarina.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos debieran tratar de trabajar la tolerancia ante la opinión del otro. Saber que no siempre se tiene razón ayuda a relajar y a sentirnos más humanos. Se disparan oportunidades nuevas que debieran sentarse a considerar. La vida es movimiento.



Momento: de color azul Francia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Traten de conciliar con ustedes mismos para poder dar lugar a mejorar las relaciones interpersonales. No se anticipen a suponer que cosas que esperan que se les den salgan mal. Pongan pensamientos positivos donde falta la positividad y esperen.



Momento: de color púrpura.