Éstas son las predicciones para el miércoles 19 de febrero de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Se aventura una jornada con sorpresas agradables y cuestiones imprevistas. Pongan lo mejor de ustedes en el trabajo demostrando sus dones de responsabilidad y empeño. Salud con necesidad poder calmar la ansiedad. Los nervios afectan la salud física. Hagan caminatas, salgan, paseen.



Momento: de color carmín.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día algo convulsionado dadas situaciones confusas en el área laboral. Colaboren para que las cosas mejoren. Hay sensación de incertidumbre en los afectos, propónganse sinceramente terminar con los celos que sólo dan negatividad. Poder aprender a valorar el lugar tanto propio como del otro.



Momento: de color amarillo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Jornada con mucho trabajo, como en todos lados, si hay complicaciones, no se desesperen. Habría posibilidad de pequeño viaje para algunos geminianos muy bien aspectado. Reencuentro afectivo, recuerdos y alegría. Superan conflictos de vieja data que los alivianará en varios sentidos.



Momento: de color manteca.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Si pueden terminar hoy mismo con los trámites atrasados, háganlo. Día bien aspectado para reuniones, firmas o acuerdos. Los asuntos financieros bien organizados dándoles posibilidades a futuro de pensar en mudanza o mejorar sus hogares. Procuren no reprochar en la familia. La paz es mejor.



Momento: de color verde.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los leoninos con aires de alegría dada visita importante del pasado que tiene que ver con los afectos. El área laboral con bastante trabajo y algunos inconvenientes que les insumirán más tiempo. De todos modos, tranquilidad. Hay cierta conciencia sobre algunos vínculos no muy sanos. Avances.



Momento: de color beige.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Hay inconvenientes en el entorno laboral que podrían salpicar lo de ustedes. Estén atentos y aclaren las cosas. Un movimiento en las emociones que aquejan a la familia. Noticias que llegan y que llaman a tener que resolver en el plano financiero que de todos modos se está a tiempo.



Momento: de color escarlata.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Es éste un día ideal para poder realizar pedidos, reclamos o tener diálogos que les importen en todas las áreas. Los librianos con su don de diplomacia, logran desde la sincera emanación de amistad natural, lo que se proponen. Nuevos sueños para poder considerar llevar a cabo. Creatividad.



Momento: de color canela.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Siempre Escorpio es un signo que emite mucha energía. Quietos o en movimiento, a estos nativos es imposible dejar de percibirlos. Usarán hoy este despliegue magistral para afrontar situaciones algo difíciles. Alivianen su sentido de responsabilidad en asuntos que no son suyos. Éxito mayor.



Momento: de color azul Francia.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Estime que hoy será un día con esperas y con atrasos en trámites que deberían ya estar realizados. Apresurarse o enervarse, sólo logra alterar las emociones y el sistema nervioso, claramente, sin aportes positivos. Hay algunas emociones encontradas que perturban los vínculos afectivos. Calma.



Momento: de color violeta.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Una suerte de acontecimientos muy ventajosos en el ámbito económico. Las cabritas hoy gozarán de logros materiales y consolidaciones importantes en el área de las actividades. El corazón, algo contrariado. Traten de equilibrar y priorizar el amor, conversen, recuerden los mejores momentos.

Momento: de color carbón.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Una lucha interna que los llevará a tomar decisiones importantes en el área laboral. Acuario luce por su originalidad y brillantez. Uranianos hoy piensen bien y déjense llevar por su don interno de saber lo que quieren. Libertad de acción con la gran responsabilidad que también naturalmente tienen.



Momento: de color azul cobalto.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Ímpetu y valor es lo que sentirán hoy estos nativos harto intuitivos y especiales. Tomarán las riendas para resolver inconvenientes de larga data en el plano financiero. No desistan invitaciones sociales, día energético y con amplias posibilidades de conocer personas que les importarán.



Momento: de color plateado.