Éstas son las predicciones para el miércoles 18 de marzo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Inmediatez en trámites que ya no pueden postergar. Traten de ponerse al día incluyendo pidiendo el día en el trabajo si es que está esa posibilidad. Los momentos emotivos de la jornada pasarán por personas nuevas en la familia, bebés, novias o novios. Observación de la vida y sus sucesos.



Momento: de color amarillo pastel.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los asuntos del trabajo les ocuparán este largo día algo complicado con sucesos imprevistos. Mantengan la calma taurinos, no es difícil para ustedes lograrlo. Llega a ustedes nuevo círculo en el plano social, con personas agradables e importantes. No desistan de concurrir a citas o reuniones.



Momento: de color rojo naranja.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los gemelitos estarán con un día en el que deberán mantener el equilibrio dada la aparición de algunos inconvenientes que no son de difícil solución. Dialogan seriamente con familiar y arriban a conclusiones que les sirve a todos. Mirar a los costados y funcionar solidariamente.



Momento: de color añil.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cangrejitos tendrán una jornada ensoñada a la espera de una salida que añoran desde hace tiempo. Los que tengan pareja fija, también vivirán una jornada romántica y seductora. A cuidar lo que se habla en el plano laboral, no siempre se nos entiende. Vacilación en las finanzas. Esperen.



Momento: de color canela.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los regidos por el sublime Sol, darán hoy una fiel demostración de su capacidad intelectual y creativa. Don de gente ante situación negativa de alguien del entorno laboral. Colaboren con la evolución humana y ofrezcan lo mejor de ustedes. Amistad y entrega desinteresada. Día trascendental.



Momento: de color perla.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los asuntos de papeles bien aspectados, tanto judiciales como de arreglos, acuerdos y firmas. Se liberan de una carga de larga data. Mente lúcida con ansias de cambios y proyección a poder animarse realizar nuevas actividades o encarar emprendimientos. Organización.



Momento: de color azul.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Deberían considerar seriamente lograr la calma. Saber que las cosas no cambian su curso de acuerdo a lo que sintamos o a cómo expongamos nuestras emociones, sino de acuerdo a la inteligencia que usemos para resolver o aceptar cada problema. Camino franco y próspero. Hora de afrontar.



Momento: de color verde esmeralda.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Alegría repentina que viene de la mano de alguien a quien aprecian y respetan mucho. Los comienzos laborales, de emprendimientos o parejas, con excelente aspectación. No dilaten ejecutar esos llamados necesarios. Compromiso y dedicación en las parejas. Afinidad compartida.



Momento: de color fucsia.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Es cierto que a veces las cosas pasan todas juntas. No olvidar que nunca van a mandar más de lo que podemos soportar. Fuerza arqueritos. Diálogo interesante con persona importante en el área laboral, con nuevas propuestas o intercambio de ideas. Recompensa emocional y afectiva.



Momento: de color lavanda.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos hombres con alta posibilidad de ascenso en el área laboral. Es un día muy oportuno para lograr sellar en contratos o firmas algo que a futuro les dará un gran fruto. Ternura en la pareja, compenetración mutua y finalización de temores o dudas. Día de consolidación.



Momento: de color negro azabache.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



El cansancio es acumulativo y desgasta. Cuidar el organismo eliminando la sal y la cantidad innecesaria de harinas. Acuarianos, pongan amor propio en su haber integral. Reunión social con buenas perspectivas que daría empuje y entusiasmo. Familia con armonía y paz. La vida siempre sonríe.



Momento: de color lavanda floral.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Valorar lo que se tiene y lo que se fue logrando. Es primordial darse su lugar sobre todo ante uno mismo y no subestimarse. La fuerza espiritual de los psíquicos piscianos hoy da la clara señal de lo fuertes y capaces que son. Liberación de ciertos pensamientos algo tristes que los desequilibraban.



Momento: de color dorado.