Éstas son las predicciones para el miércoles 17 de junio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Jornada de reconocimiento interno. Logran enfrentar una realidad que podrán manejar sabiamente. Situación del pasado vuelve reflejada en algo nuevo. Incentívense ustedes mismos a ponerse a prueba para poder acrecentar su propia seguridad. Saber que las buenas cosas también pueden volver a nuestras vidas y en realidad es esa una seguridad que debemos tener. Amplitud.



Momento de color: esmeralda.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Un encuentro interno con las parejas les hará pasar momentos diferentes que los dejarán pensando. Traten en este día llamativo, de solucionar un problema que está en la conciencia. Nada será más útil que la tranquilidad personal por el buen obrar. El alma siempre trata de encontrar la respuesta espiritual, aún cuando el raciocinio esquiva hacerlo. Sentirán la pura sensación de la liberación.



Momento de color: azúcar.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



No se inquieten ante noticias nuevas que podrían llegar. Nada los desbordará, todo podrán manejarlo con inteligencia. Una nueva posibilidad en el plano afectivo que les generará algarabía y entusiasmo y les hará ver que la convivencia mejora. Analizan propuesta de allegados a la que le verán la veta interesante. Aprender a buscar en las posibilidades que estén al alcance.



Momento de color: cereza.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Nada escapa a la realidad que deban revolverse en el plano afectivo. Lo importante en la jornada es tratar de dialogar. Los momentos de tensión que podrían generarse por algunas complicaciones, estarán a la orden del día. Disipen, distiendan, deleguen, pacifiquen. Todo puede hablarse, todo puede cambiar. Es este un día como para demostrar sus capacidades resolutivas.



Momento de color: caoba.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Una apertura y una sensación nueva sentirán en el plano afectivo. Todo podría darse si logran aceptar que a veces se equivocan. La realidad financiera les hará replantearse la continuidad de ciertos proyectos que tienen en mente. La vida nos da pruebas constantes y nos pide otras. No debiéramos desesperar, es ese un aprendizaje para todos los humanos. Conexión interna y con el Universo.



Momento de color: verde bosque.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día pleno, gratitud y buen ánimo. Las relaciones familiares progresan y se perfilan hacia la calma. Un momento interesante en el plano laboral, se aclaran cosas y se corrigen otras. Llegan a ustedes comentarios elogiosos de quienes menos esperan dándoles incentivo y cierta seguridad para la autoestima. Agradecer las buenas cosas que nos pasan, sentir que cada día avanzamos en algo.



Momento de color: rosa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Si pudieran manejar con mayor participación de la inteligencia que de las emociones, verían mejores resultados en el plano afectivo y sin duda en los demás campos de la vida. La mente maneja más cosas de lo que imaginamos. Novedad en el área de las actividades les daría un mejor panorama a futuro. Empiezan a considerar tener sus emprendimientos propios. Analicen.



Momento de color: Nilo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Una nueva conversación acerca de un tema que los preocupa con familiar, les dará el respiro que esperan desde hace tiempo. Demuestran que su sentir pesa más que su razón a la hora de darle el valor merecido a las cosas. Se encausa un proyecto y buscan llegar a poder materiarizarlo. Saber esperar, saber comprender que todo es posible cuando las intenciones son buenas.



Momento de color: amarillo fuerte.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los argumentos con que les plantean problemas en el plano afectivo son claros y debieran hoy provocar tener más diálogo. Un sueño que se concreta en el plano de las actividades les dará un alivio en la parte monetaria. No posterguen llamados que deben hacer. Hacer las cosas lo mejor que podemos también nos hace bien internamente, la sensación de responsabilidad es sana y nos construye.



Momento de color: fucsia.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sus mentes con ganas de descansar de los problemas diarios de los cuales algunos son inevitables. Traten en esta jornada de hacer lo que pueden. Siempre hay tiempo aunque no lo creamos. Comprender que las cosas no son de una sola manera. Hay matices y son necesarios. Procuren en esta jornada hacer algo que les permita demostrar su capacidad creativa.



Momento de color: vainilla.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



La mejoría en el plano emocional se deberá a propósitos internos que ustedes mismos estén decididos a realizar. Satisfacción y el valor de la amistad al poder conectarse y llamarse con los amigos. Una nueva oportunidad para resolver un conflicto de pareja. Aprovechen y agradezcan que se vayan cumpliendo sus aspiraciones por mínimas que sean. Reconocer y agradecer es crecer.

Momento de color: amatista.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Algo melancólico el día. Convendría ponerle color a la mirada a veces algo pálida. Una sorpresa positiva que verán realizada muy pronto los sorprenderá y hará revisar algunos pensamientos negativos que a veces rondan en sus mentes. Llegan a tiempo a encauzar un proyecto que tenían en mente. Creatividad. Saber que la vida la hace uno mismo y no el destino, tenemos libre albedrío, sin duda.



Momento de color: mandarina.