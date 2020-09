Éstas son las predicciones para el miércoles 16 de septiembre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos con una nueva perspectiva en el plano de las actividades. Entrevistas con resultados positivos, procuren demostrar seguridad. Día también para reclamos, negociaciones o acuerdos. Amor y entrega. Especial atracción y concordancia.



Momento: de color rosa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sinceridad especial con compañeros de trabajo. Logran consensuar y dejar atrás malentendidos. Siempre dar la posibilidad a las cosas o acciones de poder ser rectificadas o aclaradas. Terminar gestiones atrasadas y ponerse al día.



Momento: de color verde.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos es cierto que llegan nuevas alternativas en el plano laboral. Analizarán con inteligencia sus conveniencias. Hay nuevas perspectivas que llegan a sus vidas, trayendo incluso posibilidad de poner en agenda nuevos proyectos. Renovación.



Momento: de color anaranjado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos presten atención en su área laboral podrían llegar imprevistos que deban solucionar. En el plano de la salud sentirán alivio y sensación de estar cada vez mejor. Conocerán personas con nuevas energías y dinamismo.



Momento: de color mora.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Busquen anular en sus vidas hábitos que les perjudican la tranquilidad. Dejar en cigarrillo es vital para todos. Cambiar el depósito de energía y lograr ponerlas en sitios mentales y físicos más sanos. Caminan hacia nuevas costumbres positivas.



Momento: de color maíz.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Esquema mental que va tomando más colores y opciones. Flexibilidad que los premiará en todos los campos de sus vidas. Posibilidad de generar nuevas sociedades o propósitos en común con personas de su entorno. Búsqueda.



Momento: de color lima.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Reestructurar y reevaluar el modo de encarar los problemas en el área laboral. Busquen alternativas sobre todo emocionales. Reciben nuevas propuestas para realizar actividades que pueden generarle entrada de dinero. Analicen bien.



Momento: de color azul Francia.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Manejen su ansiedad y traten hoy de poder manejar los tiempos y no sumar nervios. Día de trámites o gestiones. Podría aparecer una invitación inesperada que les cambiaría el humor de manera muy positiva. Innovación.



Momento: de color verde mar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



No se compliquen sagitarianos insistiendo en asuntos o proyectos que tienen ciertas complicaciones. Hagan un repaso de sus pretensiones y apunten a eso. Aumentaría la pasión o el entusiasmo para aquellos que estén en pareja.



Momento: de color lila.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Alrededor suyo ciertas complicaciones en las que tendrán que tomar cartas en el asunto. Sinceridad y espontaneidad en el plano afectivo dándoles un margen saludable a las parejas incluso las que datan de poco tiempo. Entusiasmo.



Momento: de color amatista.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Algunas contradicciones o disputas en el área laboral. Saber que es normal discutir sanamente o intercambiar conceptos. El amor con cierta sensación de desapego para algunos. Acuarianos su necesidad de libertad pesará más en la balanza.



Momento: de color mandarina.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Una posibilidad interesante en el plano financiero para poder realizar operaciones deseadas. Hay alternativas que debieran tener en cuenta y no dejar de lado. Creatividad.



Momento: de color plateado.