Éstas son las predicciones para el miércoles 15 de abril de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Verdadera revelación ante suceso amoroso. Posibles cambios de planes en el área laboral, no se asusten. Nueva inquietud personal, ganas de saber de aprender, de leer, informarse, preguntarse. Búsqueda, curiosidad.



Momento de color: esmeralda.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los entretelones de una conversación los implicarían, estén atentos y procuren poner claridad desde la paz. No auguren hechos que ni siquiera todavía están decididos o en curso. Cuiden las mejoras logradas con las parejas.



Momento de color: rosa.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los compromisos afectivos los sumergen en una especie de angustia. No pongan condimentos innecesarios. Jornada agotadora por los nervios y distráiganse poniendo en orden sus papeles. Hacer lo que se puede y saber esperar.



Momento de color: blanco.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Una comunión especial con alguien que conocen y empiezan a dialogar más seguido. Lo que esperan de ese llamado tan importante se les dará. Los afectos los dominan en estos momentos sensibles. Miren con mayor esperanza.



Momento de color: anaranjado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Una sensación de soledad al recordar cosas que les sucedieron. Aviso a tiempo en sus lugares de trabajo que los tranquilizará. Un posible comienzo en las actividades que los entusiasma. Llamen a sus afectos.



Momento de color: crema.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Es realidad un sueño antiguo con respecto a cuestiones familiares. Su autoestima se enriquece gracias a palabras de allegados. Todo apunta hacia la solución. Aprobarse, quererse, creerse y así considerar y tratar a los demás.



Momento de color: plateado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



La seguridad espiritual al reconectarse con la fe. Suceso especial en el plano personal que los conecta con sus virtudes. Sustanciosa conexión con persona importante que les da esperanzas. Creer en lo que nos pasa por dentro.



Momento de color: celeste.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Intuición afinada, retribución que espera. Una cosa trae a la otra en el plano afectivo. Las personas del entorno laboral apoyándolos y apuntalándose entre todos. Esperanzas renovadas, salud emocional perfecta.



Momento de color: manzana.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hiperactividad que los agota en espacios reducidos, no se sobrecarguen, posterguen las cosas que pueden hacer en otro día. Familiaridad especial con personas con las que se conectan por cosas de la vida. Apertura y alegría.



Momento de color: ocre.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Localizan, comprenden se conectan con algo que creían perdido en el plano afectivo. Les sugieren algo interesante con respecto a problema que vive en el plano de las finanzas. Aceptar otro punto de vista es muchas veces necesario.



Momento de color: café.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



La natural libertad acuariana se verá sentida y añorada en estos tiempos, pues den rienda suelta a la creatividad, al disfrute del tiempo. No se arrebaten en decisión que deben tomar en el plano afectivo. Respetar los tiempos.

Momento de color: bermellón.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Agudeza de pensamiento ante propuestas de negocios o proyectos a futuro. Acertada actitud con los demás, altruismo, benevolencia. Siempre, la fortaleza espiritual de los piscianos dando señales positivas ante el otro. Alegría.



Momento de color: oro.