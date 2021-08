Éstas son las predicciones para el miércoles 11 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



La independencia será hoy una de las cuestiones que van a estar en primer lugar. Podrían llegar propuestas laborales distintas y con posibilidades incluso de que impliquen cambio de sitio. El amor con cuestionamientos. Midan las conveniencias.



Momento: de color café.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos jornada apacible con algunas situaciones nuevas en el área de las actividades dándoles mayor tranquilidad o comodidad. Procuren buscar alguna actividad física en casa de no ser que elijan la clásica y benéfica caminata. Valiosos recuerdos.



Momento: de color verde bosque.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día que trae aparejados potenciales cambios en el plano laboral. No se arrebaten y vean las posibilidades que mejor les sirvan. Fase algo conflictiva en el plano afectivo, discutan pero desde el amor que sientan por el otro. Sepan relajar y tomar aire.



Momento: de color rojizo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La perseverancia y la confianza ciertamente son actitudes propensas a traernos grandes resultados. Crean en lo que desean lograr y apunten a tratar de conseguirlo. Las buenas nuevas vienen de la mano de personas de sus entornos que están dispuestos a ayudarlos.



Momento: de color mandarina.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Para sacar tensiones lo más saludable es tener relajación tanto física como mental, usen el tiempo para no hacerse mala sangre. Los pensamientos en el plano afectivo se van pronunciando cada vez más hacia quienes les interesan. Amor.



Momento: de color rosa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Empecinarse en ideas que no tienen el resultado esperado en el plano afectivo, es lastimarse. Busquen poder liberarse y quererse al punto de no permitir heridas que quizás tarden mucho en cicatrizar. Mediten bien sobre ustedes mismos y quieran ser felices.



Momento: de color verde bosque.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Trabajar en equipo es una opción necesaria y rica, de todos modos dense su lugar y hagan valorar sus opiniones. Inspiración y reaparición de deseos o pensamientos sobre personas del pasado. Miren bien lo que hacen, refresquen esas experiencias y decidan.



Momento: de color carmesí.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Planteos o cuestionamientos en su ámbito laboral, apunten a demostrar a través de sus explicaciones su verdad. Vicisitudes y acontecimientos que inquietan, pero llegan soluciones. Procuren no postergar trámites de importancia.



Momento: de color amarillo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos las entrevistas laborales, los exámenes o reuniones con buen aspectación. Siéntanse seguros y armen sus argumentos de manera que impacten bien. Calidad afectiva y demostraciones de afecto que los sorprenderán. Sugestión, encanto.



Momento: de color sambayón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Procuren tratar de mejorar los vínculos laborales, limar asperezas y conseguir colaborar. Cada uno hace su parte y lo que importa es coincidir en las buenas intenciones. Amor con sensación positiva y ganas de construir más. Asignatura pendiente.



Momento: de color granate.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos hora de buscar momentos para estar despejados, en plena jornada laboral, siempre está el espacio disponible en pos de uno mismo. Controlen sus nervios y hagan cosas por ustedes. Llamados que les interesarán en el plano afectivo.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos media semana y pareciera que el agotamiento no los dejará poder realizar las cosas que requiere este día. Revisen la calidad de su sueño, aprendan a determinar que hay que dormir en la noche y dejen de lado las preocupaciones. Todo se puede.



Momento: de color bordó.