Éstas son las predicciones para el miércoles 1 de julio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día que les otorga horas muy aprovechables para resolver trámites o avanzar en asuntos que les interesan. Arianos apunten a mejorar los vínculos con las personas del entorno laboral, pongan la mejor intención en pos de la armonía general.



Momento: de color platino.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Recorrido mental que les muestran situaciones del pasado ya superadas y que no creían poder superar. Los logros personales son importantes y poder valorarlos nos ayuda a fortalecernos. Día intenso con noticias alentadoras en el plano financiero.



Momento: de color frutilla.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sentirán que sus bases son firmes como para poder afrontar los inconvenientes que surjan. Acudan a su propia fortaleza y manéjense con convicción. Las cosas van a ir esclareciéndose en el plano familiar, sepan esperar y crean en sus seres queridos.



Momento: de color melón.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos a veces discutimos y al rato estamos arrepentidos. Hoy es un día como para disculparse y poder aceptar que siempre todos nos equivocamos. El punto es la conciencia y las ganas de superar esas actitudes negativas. Movimiento interno.



Momento: de color violeta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



No se desalienten de antemano frente a las cosas de las que esperan buenas noticias o soluciones. Saber esperar es importante y nos libera de sensaciones innecesarias. Hoy háganse el tiempo para poder pensar en otras cosas o meditar seriamente.



Momento: de color mandarina.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No descuiden sus afectos, su ocupación de la familia o la pareja. Hay que trabajar la idea de poder explayar los pensamientos y las emociones con diferentes tintes y matices. Conectarse con la simpleza del ser interno que todos tenemos. Alegría.



Momento: de color bermellón.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Actitudes que observan por parte de personas de su entorno laboral que los lastiman. Librianos busquen no poner el mismo peso en cada emoción. Poder separar las cosas y darle la importancia necesaria a cada una. Noticias financieras.



Momento: de color turquesa.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos el encuentro con sus temores íntimos estará hoy a la orden del día. Cada situación que los aqueja no debiera alterarlos al punto de generarles estrés. Aún sin tener pareja, podemos todos encontrar refugio emocional sea en personas o en nosotros mismos.



Momento: de color rojo brillante.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día muy interesante con mucha iluminación que aplicarán en el área de las actividades. Concordancia y acuerdo que ayudarán a poder consolidar los propósitos con las parejas. Llegan a dilucidar la verdad sobre un problema pasado.



Momento: de color Nilo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



A veces la dinámica de cada día nos hace acomodarnos en la rutina. Piensen de qué modo pueden otorgar mayor frescura a las relaciones de pareja. El valor de los sentimientos tendría que estar reflejado o demostrado, eso hace bien a ambos.



Momento: de color manzana roja.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Es importante cuando tenemos una corazonada hacerle caso. Esto acuarianos podrían aplicarlo a propuestas que llegarían en el área de las actividades. Cuando hay adulación es probable que los intereses no sean claros. El amor algo monótono, pongan aroma.



Momento: de color aguamarina.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Hoy es un día en el que van a poder hacer muchas cosas resolviendo algunas. Energía combinada con ganas de hacer les darán una jornada completa. Presten atención a lo que les reclaman en la familia, quizás es un buen momento para comprender más.



Momento: de color malva.